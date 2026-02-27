《育兒減少工時》勞團︰涉出生地歧視、企業內部分歧

台北市長蔣萬安宣布「育兒減少工時」試辦計畫，提供登記設立在北市的民間事業單位，只要提供設籍北市、家有十二歲以下子女、且有育兒需求的員工，每天彈性減少一小時工時，市府將補助減少工時所對應薪資八成。對此，內科發展協會表示，多數企業樂觀其成；但勞工陣線協會則提醒，計畫恐涉及出生地歧視，導致企業內部的分歧。

內科發展協會副理事長張博堯表示，目前各企業都面臨缺工、少子化問題，市府願意協助企業留才、補貼，同時照顧有小孩的家庭，立意良善，個人願意第一波前往申請。

請繼續往下閱讀...

內科發展協會︰多數企業樂觀其成

面對不少企業基層反映，相關配套不明，排班、工作分配恐出問題。張博堯認為，面對新政，可以先求有再求好，相關配套如何實施，企業、同仁都需要花時間去適應，未來實行後，一定會延伸出員工適應度如何，或是為何僅補助八成等相關討論。

勞工陣線協會秘書長楊書瑋指出，目前《性別平等工作法》第十九條，民眾受僱於卅人以上雇主者，為撫育未滿三歲子女，可請求每天減少工作時間一小時（無薪）或是調整工作時間；未滿卅人雇主則經協商合意亦可適用，北市府將政策放寬到十二歲以下，有考量到雙薪家庭的照顧需求。

勞團︰員工來自各地 造成差別待遇

不過，楊書瑋指出，計畫雖仍在初步階段，但每間公司員工組成不一，有些人來自新北、桃園，並未設籍在台北市，就不適用於現行計畫，會造成差別待遇，恐涉及「出生地歧視」，導致企業內部分歧。

楊書瑋也說，本次計畫提出的時程相對倉促，像是人資部門、議員也質疑相關細節、配套不明，像是雇主是否需要在提出申請時，就與員工協商好，一週有幾天要縮減工時，或是員工可以臨時向雇主提出，面對臨時情況雇主有無權利拒絕員工等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法