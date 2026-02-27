為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《育兒減少工時》議員批規避預算監督、累死公務員

    2026/02/27 05:30 記者董冠怡、甘孟霖、蔡愷恆／台北報導

    台北市長蔣萬安廿五日突襲式宣布推出全國首創的「育兒減少工時」計畫，拍板三月一日起實施，並指目前有勞動局預算可支應，也會考慮第二預備金，但多名議員質疑，今年一月審預算時，勞動局未提出相關政策，結果發現竟是從「補助雇主辦理哺（集）乳室與托兒設施」挪用其中的七成五、五五〇萬元，規避預算監督且未詳實規劃，先射箭再畫靶，試圖勒索議會買單，同時累死基層公務員。

    陳賢蔚︰未依程序編列 疑政策買票

    議員陳賢蔚表示，蔣萬安近期接連拋出「營養午餐免費」、「無菸城市」、「育兒減少工時」等政策均規劃倉促，未依程序編列預算，不僅讓人質疑是政策買票，更讓人擔憂立意良善的政策被無能治理方式給做壞。

    議員許淑華提到，今年一月審預算時，勞動局並未提出相關政策，也無新增預算，怎麼過了一個月後馬上宣布三月實施，直言將帥無能累死三軍。

    議員何孟樺表示，台北市平均月薪五萬三五八二元，十二歲以下有廿四萬四二三九人，如以一個月上班廿天，一個家庭補助一名家長估算，一年總經費應達八十七億元，但市府卻只備五五〇萬元，是在耍家長嗎？

    顏若芳︰先射箭再畫靶 勒索議會買單

    議員顏若芳指出，「補助企業辦理哺乳室、托兒服務設施及措施」每年執行率高達九成，蔣市府現在挪用，挖東牆補西牆，等於變相壓縮原本既有托兒資源，政策匆促上路，規劃失靈，形同先射箭再畫靶，勒索議會買單。

    接送子女 每日彈性減少一小時工時

    根據市府規劃，凡登記設立在台北市的事業單位，只要提供設籍於台北市、家中有十二歲以下子女、送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，確有親自接送需求的家長，每日彈性減少一小時工時，延後上班或提早下班皆可，而且薪資不減，市府將補助減少工時所對應的八成薪資。

