北市育兒減工時政策 挨批倉促無配套

市府前員工︰蔣萬安拋其他縣市難跟進「高薪補貼」話題創造聲量 收割政治紅利

台北市長蔣萬安宣布試辦「育兒減少工時」計畫，因政策倉促上路、預算額度僅五五〇萬元等因素遭到民眾質疑。一名蔣市府前員工也在社群平台諷刺，蔣萬安患有嚴重的「政績焦慮症」，透過拋出一個其他縣市難以跟進的「高薪補貼」話題創造聲量，收割政治紅利，既無配套也無周延規劃溝通，先折騰基層，看不到長遠助益。

請繼續往下閱讀...

政策3月上路 剩不到兩天反應時間

前蔣市府員工Sean在Threads上發文指出，過去蔣萬安團隊就不停要各局處提報亮眼政績「但乏善可陳」，到了選舉年就開始努力「創造政績」，一個月至少一個話題。這次就是標準的「市長施恩、基層倒霉」作法。

前員工諷刺蔣患嚴重「政績焦慮症」

三月就要上路，全台北市企業的人資部門僅剩不到兩天反應時間，在缺乏行政指引、申請程序不明、且未與產業界充分溝通下，若下週一就有員工提出申請，企業如何配合？薪資如何拆解？勞資爭議如何仲裁？

勞動局電話被打爆 基層解釋被罵翻

他並透露，勞動局業務科電話被打爆，基層解釋到沒時間上廁所、被罵到狗血淋頭，這就是蔣萬安一貫風格，政策沒有預告、宣導、配套就倉促上路，只為賺個人聲量，而將沉重行政成本轉嫁給第一線公務員與企業。

預算僅550萬 申請超過變成先搶先贏

政策面來看，預算只能分配給三六六位家長領滿補助；若以企業為單位，全台北市只有五十五家企業能獲得補助，一旦申請超過就變成「先搶先贏」，大多數人看得到吃不到。當然能說是試辦，可以再擴大執行，但相關的財源？法源呢？是要勞動局用二備金、預算勻支還是再追加？而補助對象限於「事業單位」，推了一個把自家北市府八萬名公務員都優先排除的「福利」，如果連公部門都無法帶頭做表率，如何要求企業落實社會責任？

他批評，若預算不足，政策將淪為象徵性宣示；若需求超出預期，則面臨追加財源的壓力。但蔣萬安完全沒在乎，邏輯如同營養午餐免費一樣，先拋出其他縣市難以跟進的「高薪補貼」話題創造聲量，收割政治紅利，為消解自己的「政績焦慮」先放一次煙火，既無配套也無周延規劃溝通，先折騰基層，對於需要穩定育兒環境的首都而言，完全看不到長遠助益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法