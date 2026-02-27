失聯移工近10萬 黑戶寶寶縫隙求生

「不分國籍兒童全日型照顧計劃」，讓海軍（右）得以長成如今陳芳語（左）懷裡活潑、愛笑的健康男孩。（台灣關愛基金會提供）

台灣失聯移工人口持續攀升，移民署調查截至去年底累計九萬四五四二人，較二〇二〇年四萬九三三四人幾乎倍增，台灣關愛基金會（關愛之家）憂心，這些數據背後隱藏無數「黑戶寶寶」，發起「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，呼籲大眾關注這群在社會縫隙中掙扎的小生命。

關愛之家發起不分國籍兒童全日型照顧計畫

三歲的印尼籍男孩「海軍」（化名）是黑戶寶寶，媽媽為失聯移工，懷孕時另一半被遣返，家鄉又有年邁父母、經濟壓力沉重，求助無援之下，來到台灣關愛基金會，才能勉強安心產檢與待產，在產後接受全日型的育兒協助。

請繼續往下閱讀...

藝人陳芳語回憶，五年前自己初任公益大使時，面對脆弱且需要拯救的孩子，十分不捨與心疼；五年後見證了孩子的成長，這些年來看見的不只是弱勢，更是生命的韌性，盼大眾也看見這些家庭背後的無奈，他們只要有一點支持，就能長得很好。

台灣關愛基金會副執行長馮一凡指出，失聯移工人數在五年內從四．九萬人暴增至近九．五萬人，代表可能有更多像海軍這樣的孩子，正面臨生存風險。關愛創辦人楊婕妤強調，孩子是獨立個體，不該因父母的身分而受處罰。目前關愛之家全力運作「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，盼成為他們最堅實的後盾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法