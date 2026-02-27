旅館平均房價 觀光署：近8成低於3千元

交通部觀光署統計，去年旅宿業平均住房率約45%、平均房價為2,984元，圖為示意圖。（記者吳亮儀攝）

連假、休假期間不少民眾選擇出遊；交通部觀光署昨日公布二〇二五年旅宿業平均住房率為四十五．七三％，較前年略減〇．三六％，平均房價則為二九八四元，較前年增加〇．八一％，其中約七十九％旅館房價低於平均。

觀光署統計，去年旅宿業整體住客人次達八二〇九萬人次，較前年的七八七九．六萬人次增加約三二九萬人次，也高於疫情前二〇一九年的七九八一．二萬人次，顯示住宿市場規模已恢復並超越疫情前水準。

觀光署旅宿組長曹逸書分析，去年本國籍住客人次為六一三二．九萬人次，較前年的五九八六．八萬人次增加約一四六萬人次；外國籍住客人次為二〇七六．一萬人次，較前年增加約一八三萬人次，顯示國內外住宿需求均持續回升。

在價格表現上，曹逸書指出，去年觀光旅館及旅館平均房價為二九八四元，較前年增加〇．八一％；民宿平均房價則是二四三八元，較前年增加一．三七％，整體漲幅趨於平穩。

房價市場呈分眾化趨

曹逸書也分析，以平均房價分布圖來看，旅館業約七十九％業者的價格是低於平均房價，房價市場呈分眾化趨勢，有休閒度假、商務、平價、高端奢華等多元類型服務，消費者可依個人預算與需求進行選擇。

