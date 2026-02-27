北市育兒減工時 挨轟看得到吃不到

台北市長蔣萬安25日宣布「育兒減少工時」試辦計畫，政策一出遭各界批評。示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照）

限制重重 須設籍北市 每日60餘萬名跨縣市通勤族被排除在外

台北市長蔣萬安廿五日提出「育兒減工時」政策，政策一出遭各界批評，計劃內容補助限制重重，必須設籍台北市，代表每日六十餘萬名在台北打拚的跨縣市通勤族被排除在外，且每人、每家事業單位補助都有上限，福利可能看得到吃不到。北市府發言人李政軒則說，這項政策最有魄力的是，提出大家覺得可能不可行的示範。

請繼續往下閱讀...

北市府：不可行的示範 最有魄力

市議員顏若芳表示，該補助限制重重，受雇者必須設籍台北市，但據統計，台北市每天有六十五萬至七十二萬人跨縣市通勤，同樣都在台北拚經濟，卻因設籍問題被排除在外。

市議員何孟樺指出，個人與事業單位都有補助上限，換算下來一家公司最多僅有六至七人受益，且市府預算只有五五〇萬元，只夠補助五十五家企業，然全市公司行號高達十八萬個，光是勞保投保單位就有十一萬個。

市議員許淑華質疑，計畫條件包含「有親自接送需求」，如何證明且由誰認定？是否會增加行政負擔？當制度設計不夠細緻，再好的理念也流於形式。

單身者分攤工作 外界憂造成對立

另外界質疑，單身者或非台北市民將需替享減工時補助的同事增加處理工作；預算無法雨露均霑，也會造成企業內部對立。李政軒表示，這項政策最有魄力的點是，提出大家覺得可能不可行的示範，讓員工「鬆綁」不必被綁在辦公室，能夠彈性處理接送事務，做法務實。蔣萬安昨受訪表示，目前是試辦性質，市府保留未來擴大經費的彈性。

行政院發言人李慧芝昨日在院會後記者會表示，地方政府的示範，可以考量更周全的配套。事實上，中央有相關政策，卻因為今年度中央政府總預算未審查，仍無法補助。

政院推以日請假補貼雇主 卡在立院

李慧芝說，從今年元旦開始，「育嬰留職停薪以日申請」與「家庭照顧假以小時請」，兩大新制已上路，其中育嬰留職停薪以「日」請，每人申請一天，政府就會提供一千元定額獎勵金給雇主。但此措施，是今年度新增計畫，還未經立法院審議。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅補充，育嬰留職停薪以日為單位申請，最多卅日，新手爸媽加起來可以有六十日，政府補助八成薪資；家庭照顧假部分，可彈性地以小時為申請，雇主不得拒絕，且不能扣全勤獎金。今年總預算三讀通過後，勞動部會積極辦理撥付作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法