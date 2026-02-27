少子化衝擊 修平10億校產 捐國家興學

台中市大里區的私立修平科技大學昨召開董事會，通過與國立暨南國際大學整併意向案。（取自學校官網）

修平科大昨拋震撼彈，董事會通過將與暨南大學整併，自一一五學年度起停招；創辦人家族第四代、學校主祕林彥霆發聲，少子化衝擊劇烈，私校經營面臨嚴重挑戰，家族與董事會謹慎評估後，決定在辦學滿一甲子「華麗轉身」，與國立大學整併，近十億校務基金等校產辦完整併作業所需後一併捐贈，用另一種形式延續創辦人教育理念。

機械、電子、工管 兩校教育雙贏

林彥霆指出，修平校務等基金有十餘億元，學校辦學體質良好，現有校地承租台糖土地，這兩年才剛續約，選在辦學滿一甲子前夕做出重大決定，主因是評估少子化衝擊私校經營，各界估計一一七學年度大學新生將跌破十七萬人，其中公立大學招生名額占十四萬人，家族成員與董事會幾經評估，決定捐給國家興學，「在此時華麗轉身，更能延續創辦人辦學理念與精神」。

請繼續往下閱讀...

林彥霆強調，修平的工學院包括機械、電子及工管系等，正是暨大較欠缺的辦學能量，且修平現址位於台中大里工業區入口重要節點，兩校整併有利達到教育雙贏。

現有3千餘名學生 保障原校畢業

學校現有三千餘名學生及二百餘名教職員工，校方將辦師生說明會，會待現有學生全數畢業後再與暨大整併，確保學生受教及教職員等權益。

林彥霆指出，曾祖父林湯盤六十年前創辦樹德家政專科學校，自力興學鼓勵女子教育，後因應工業時代轉型工專，二〇一一年升格科技大學，目前設有三大學院、十二個系所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法