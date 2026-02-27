為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    少子化衝擊 修平10億校產 捐國家興學

    2026/02/27 05:30 記者蘇孟娟、許國楨／台中報導
    台中市大里區的私立修平科技大學昨召開董事會，通過與國立暨南國際大學整併意向案。（取自學校官網）

    台中市大里區的私立修平科技大學昨召開董事會，通過與國立暨南國際大學整併意向案。（取自學校官網）

    修平科大昨拋震撼彈，董事會通過將與暨南大學整併，自一一五學年度起停招；創辦人家族第四代、學校主祕林彥霆發聲，少子化衝擊劇烈，私校經營面臨嚴重挑戰，家族與董事會謹慎評估後，決定在辦學滿一甲子「華麗轉身」，與國立大學整併，近十億校務基金等校產辦完整併作業所需後一併捐贈，用另一種形式延續創辦人教育理念。

    機械、電子、工管 兩校教育雙贏

    林彥霆指出，修平校務等基金有十餘億元，學校辦學體質良好，現有校地承租台糖土地，這兩年才剛續約，選在辦學滿一甲子前夕做出重大決定，主因是評估少子化衝擊私校經營，各界估計一一七學年度大學新生將跌破十七萬人，其中公立大學招生名額占十四萬人，家族成員與董事會幾經評估，決定捐給國家興學，「在此時華麗轉身，更能延續創辦人辦學理念與精神」。

    林彥霆強調，修平的工學院包括機械、電子及工管系等，正是暨大較欠缺的辦學能量，且修平現址位於台中大里工業區入口重要節點，兩校整併有利達到教育雙贏。

    現有3千餘名學生 保障原校畢業

    學校現有三千餘名學生及二百餘名教職員工，校方將辦師生說明會，會待現有學生全數畢業後再與暨大整併，確保學生受教及教職員等權益。

    林彥霆指出，曾祖父林湯盤六十年前創辦樹德家政專科學校，自力興學鼓勵女子教育，後因應工業時代轉型工專，二〇一一年升格科技大學，目前設有三大學院、十二個系所。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播