修平科大 擬併入暨南國際大學

台中市大里區的私立修平科技大學昨召開董事會，通過與國立暨南國際大學整併意向案。（取自學校官網）

將成為跨越技專體系與一般大學體系的公私整合首例

少子化加速重塑高教版圖，校務基金等校產逾十億以上、位於台中市大里區的私立修平科技大學昨召開董事會，通過與國立暨南國際大學整併意向案，並規劃一一五學年度（今年八月起）停招，成為跨越技專體系與一般大學體系的公私整合首例。

修平董事會通過 一一五學年度停招

過往私立華夏科技大學和國立台灣科技大學整合，兩校皆技職體系，而進行中的私立中華大學和國立清華大學整合則為一般高教體系。教育部技職司科長楊子慧表示，尚未收到兩校整併計畫書，原則尊重兩校合作及資源共享，後續待兩校取得校內師生共識，並經校務會議通過後函報教育部，將依規定審查，並確保教職員生權益。

創校60年 中部代表性技職校院

修平科大創校六十週年，創辦人林湯盤於一九六一年自力創辦樹德家政專科學校，歷經技術學院到科技大學，專任教師數為一一二人，在學學生數為三一一〇人，一一四學年大一新生註冊率六十五．〇八％，校務及財務狀況良好，每年添購全新教學設備逾千萬元，校地為台糖土地，是中部具代表性的技職校院之一。

修平科大昨日召開董事會通過整併意向案，校方強調培育數以萬計的產業人才尖兵，盼延續創辦人初衷，以求教育之永續。未來推動過程中，兩校將針對學生受教權益、教職員工聘任、校務相關規劃等進行研討，修平科大將在保障校內教職員工生權益為優先前提下，審慎研擬整併事宜，並擇期分別辦理教職員工生說明會、廣納建言、集思廣益，汲取意見及研究決議，完備整併計畫書。

另一方面，暨大近年在校長武東星推動下，招生與註冊率持續提升，並積極新增學系、強化國際化與跨域發展。高教界分析，若暨大能夠取得台中據點，有助其拓展都會招生市場，可望進一步提升整體競爭力。

跨領域互補 暨大合作意願高

武東星表示，學校有廣闊的空間條件，正積極投入太陽光電、自駕車、無人機等領域，並持續向外尋求合作，而修平科大有車輛系、輸配電考照場域培養相關人才，與暨大既有科系能夠達成跨領域互補，因此產生合作契機。雙方會儘速擬定整併計畫書，並在通過兩校審查後送教育部，盼循過往模式順利完成程序。

國立暨南國際大學。（國立暨大提供）

