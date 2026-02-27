琉球海洋驛站不義遺址 記錄台灣荒謬年代

白色恐怖受難醫師作家顏世鴻，曾在小琉球「留訓」。（取自「國家人權記憶庫」官網）

海巡署在九縣市設置十二處海洋驛站，宣導海洋教育，以屏東縣「琉球海洋驛站」的歷史背景最特殊；海委會主委管碧玲表示，琉球海洋驛站的前身為「臺灣省保安司令部職業訓練第三總隊」，是已審定的不義遺址，每週二到週日開放參觀，有值班人員引導解說。

前身為保安司令部職訓第三總隊

曾參觀琉球海洋驛站的民眾說，驛站內部目前主要展示海洋教育資料，驛站門口地面有「不義遺址」說明，約兩百公尺外留存營舍、廁所、圍牆等遺構。管碧玲強調，海委會將盡快完成訂定「海委會暨所屬各機關推動人權教育訓練實施計劃」，推動公務員了解台灣人權發展史及轉型正義。

根據國家人權記憶庫官網，琉球海洋驛站於一九五五年至一九五八年為台灣省保安司令部職業訓導第三總隊，後改稱臺灣警備總司令部職業訓導第三總隊，收容「重大流氓」，以及無法覓保、延長管訓的叛亂犯，包括因政治案件被管訓的林水泉與黃華、因「思想未改正」再被延押的張則周，促進轉型正義委員會二〇二二年公告為「不義遺址」。

白恐受難者顏世鴻曾留訓於此

最特別的是，已故白色恐怖受難醫師作家顏世鴻，生前就讀台北帝大醫科（現為台大醫學院）四年級期間，因加入地下黨，在台大宿舍被捕，以「參加叛亂之組織」罪名，被判有期徒刑十二年。

然而，顏世鴻在綠島服刑期滿時，因拒絕賄賂軍官而被移送小琉球「留訓」一年七個月，一九六四年獲釋回台，無法回台大就讀，但考取台北醫學院，後來在台南救濟院成功醫療所（今仁愛之家附設成功醫院）擔任醫師，二〇一二年出版自傳《青島東路三號》，記錄台灣的荒謬年代。

海巡署南部分署「琉球海洋驛站」的前身是「臺灣省保安司令部職業訓練第三總隊」。（取自「國家人權記憶庫」官網）

