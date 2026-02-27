彌陀元宵嘉年華 220公分高「竹編媽」明遶境

「竹田竹編工作室」李冠霆老師（左）特地向媽祖上香，祈求賜予創作靈感。（記者蘇福男攝）

海尾角頭廟朝天宮打造 凸顯在地產業文化

高雄岡山區以螺絲產業聞名，當地媽祖廟壽天宮以近二萬顆螺絲打造「螺絲媽祖」；無獨有偶，昔日以竹編、草蓆為業的彌陀區，海尾角頭廟朝天宮今年也打造一尊二二〇公分高的「竹編媽祖」，將於明（二十八）日「彌陀元宵嘉年華」登場遶境。

繼岡山壽天宮「螺絲媽」後 又一特色創作

彌陀區濱海且以虱目魚養殖為業，境內四間媽祖廟每年輪流舉辦元宵活動，今年輪到海尾朝天宮主辦，廟方委由在地「竹田竹編工作室」李冠霆老師團隊，以竹篾、竹片打造二二〇公分高「竹編媽祖」，昨天大功告成供奉在朝天宮正殿，將於明日「彌陀元宵嘉年華」登場遶境。

朝天宮主委宋清輝表示，海尾朝天宮為北港朝天宮的分靈廟，是當地宋氏宗親的信仰中心，十幾年前舊廟拆除重建，明年落成入火安座，因當地昔日以竹編、草蓆為業，因此今年元宵以竹編打造媽祖，凸顯在地文化特色。

李冠霆老師團隊3人 費時1.5個月完成

「竹田竹編工作室」近年創作頗有口碑，李冠霆表示，竹編媽祖由桂竹和孟宗竹打造而成，跳脫媽祖傳統造型，塑造活潑優雅的女神形象，由團隊三人以一個半月分工完成，尤其媽祖臉部神情最難呈現，他還為此特地向媽祖上香祈求靈感。

宋清輝表示，二〇二六玩宵彌「彌陀元宵嘉年華」週六、日在海尾朝天宮熱鬧登場，明日傍晚主燈點燈儀式，竹編媽祖婆將領軍變裝嘉年華。

此外，高雄「三山燈會」包括鳳山光之季、岡山燈藝節、旗山燈會，串聯美濃等六區推出「山城奇幻生物祭」夯，已吸引近一三〇萬人潮，帶動周邊商圈業績成長四成，將熱鬧至三月三日元宵節，歡迎民眾賞燈、吃美食。

高雄彌陀朝天宮以竹篾、竹片打造一尊220公分高「竹編媽祖」，造型活潑優雅、富藝術氣息。（記者蘇福男攝）

高雄岡山區以螺絲產業聞名全球，在地媽祖廟壽天宮以近2萬顆螺絲打造一尊「螺絲媽祖」。（記者蘇福男攝）

