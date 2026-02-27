墾丁礁岩遭抹水泥 墾管處緝凶開罰

墾丁國家公園山海里天然礁岩，被糊上一層層灰白水泥，墾管處緊急派員逐一鑿除。（墾管處提供）

墾丁國家公園山海里潛水聖地最近被發現，珍貴的天然礁岩竟遭人私自用水泥抹平，原本凹凸有致的天然礁岩，被糊上一層層灰白水泥，遠看「像極了補蛀牙」，讓目擊民眾看傻眼，感嘆海洋景觀遭到毀滅性破壞；墾管處勘查後懷疑是無良潛水業者所為，將追查元凶並開罰。

國家公園山海里潛水聖地遭殃

這起離譜的破壞案件發生處是許多潛水愛好者的私房景點，引發眾怒，在地潛水教練抨擊這種行為簡直是「短視近利」，為了方便帶客入海，竟然連大自然幾萬年才形成的礁岩都敢動，當地居民開酸，「現在是流行補蛀牙嗎？乾脆一路把柏油鋪到海底，連潛水裝備都省了，直接走路下去算了」。

將召集潛水業者進行查證

墾丁國家公園管理處在接獲舉報後，立即派員前往現場勘查，發現水泥痕跡尚新，研判是在春節期間鋪設，尚未完全固化；墾管處懷疑是附近潛水業者為了方便帶領遊客入海潛水，才私自鋪設，隨即派員將這些突兀的水泥塊逐一鑿除，還給礁岩原有的面貌。墾管處強調，此舉已嚴重違反《國家公園法》，將召集相關潛水業者進行查證，若查獲違法事實，將依法處三千元罰鍰。

潛水業者認為，三千元罰款「不痛不癢」，希望墾管處能有更強硬的作為，守護這片蔚藍大海與生態，才是墾丁旅遊能長久經營的唯一道路。

