    首頁 > 生活

    台東「炸寒單」 採不定點沿路炸

    2026/02/27 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東市公所昨天宣布系列元宵節活動，重頭戲炸寒單即將登場。（記者劉人瑋攝）

    台東市公所昨天宣布將舉辦一系列元宵節活動，除了煙火秀及演唱會外，重頭戲炸寒單也即將登場，其中，天后張惠妹與男友Sam所開的酒吧屆時將加入炸寒單祈福儀式，盼求得好彩頭。

    3/3從安慶街到正氣路玄武堂

    台東縣議員李建智說，三月三日將從安慶街「炸」到正氣路的玄武堂，三月四日從大同路東和外科炸到好樂迪，以往都是定點炸寒單，但今年採不定點炸，而且是沿路炸，最特別的是在天后張惠妹與其男友Sam新的開酒吧將在祈福後，於大馬路口參與炮炸寒單活動。

    玄武堂表示，今年炸寒單路線與往年不一樣，遶境隊伍只要是縱走，炸寒單即橫向前進，反之亦然，此舉可避免卡住遶境隊伍，拖累行進，屆時將拜託民眾勿在隊伍行進路線上停置車輛，讓炮手安心炸鞭炮。

    3/4從大同路東和外科到好樂迪

    市公所安排的「元宵祈福煙火晚會」，將於三月七日晚間七時在台東市海濱公園國際地標舉行，結合音樂演出、傳統炸寒單儀式與璀璨煙火秀，以及壓軸登場的台語歌后黃妃，期間還有好神餐車市集、TTPush台東金幣大放送等系列活動。

    公所表示，晚會中「好神祈福抽獎活動」，將抽獎送出iPhone17 256G手機、住宿券、日本和牛套餐券等，民眾只要在晚會期間完成指定任務，即可至活動服務台領取抽獎券參加抽獎及TTPush金幣。

