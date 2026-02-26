為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    校校有公托 北市今年增16處據點

    2026/02/26 05:30 記者孫唯容／台北報導
    北市目前有24處臨時托育，今年度將新增9處臨托中心。（資料照，社會局提供）

    北市目前有24處臨時托育，今年度將新增9處臨托中心。（資料照，社會局提供）

    12行政區都有一處國小設據點 其餘選定社宅、機關空間設置

    台北市公托名額稀少，候補名額高達三千餘人，不少家長為公托搶破頭。台北市長蔣萬安去年拍板「校校有公托」政策，未來北市所有公立國高中小學都必須附設公托中心。台北市社會局昨舉辦新政記者會，局長姚淑文宣布，今年將新增十六處公托據點，其中十二行政區都有一處國小校園設置據點，其餘四處則將選定社宅、機關餘裕空間，預計約有六二〇名孩童受惠。

    預計約有620名孩童受惠

    目前台北市共有九十二處公托中心，總收托數為二〇〇八人次，社會局表示，今年「校校有公托」總服務據點將達到十六個點，其中十二個行政區中，每區都至少會有一所小學在校園空間設置公托，另外有四處公托據點將擇定社宅、機關餘裕空間，整體可再增加六二〇人受託。

    廢校少 閒置空間不易找

    姚淑文指出，北市現階段九十二處公托中心已全滿，目前「校校有公托」執行面最大的困難點在於，校園需要有足夠餘裕的空間，而即便面對少子化，台北市仍少有廢校狀況，甚至滿額的學校民眾依然搶破頭就學，找到閒置空間並不容易，未來將轉而尋找在學校鄰近的據點增設公托中心。

    社會局婦女福利與兒童托育科科長粘羽涵補充，今年新增的十二個校園公托據點，最快約十一月初可以陸續開辦受托，而剩餘四處在社宅、機關空間的公托據點，則在七、八月份就能開辦。

    定點臨托 將再增9處

    此外，北市目前有廿四處定點臨時托育中心，今年度預計在新增九處據點，各行政區婦女培力中心都將新增臨托據點，未來設點會首重便利性，捷運站周邊等交通便利處會成為首選。

