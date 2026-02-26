標示不明顯 西門展區吸菸區難找

位在西寧南路的吸菸區，設在巷子裡。 （記者董冠怡攝）

台北燈節西門展區今年全面禁菸，禁菸範圍從東至延平南路、南至長沙街二段、西至西寧南路、北至開封街二段所圍區域，並於步行至少十分鐘以上的路段，北西南共設置三座吸菸區，由於活動官網地圖上的吸菸區路段標示不夠明顯，記者昨天走訪費了一番功夫，尤其是在峨嵋立體停車場旁的吸菸區，實際設於巷子裡，除非熟知地形，否則不常去恐查找不易，現場沿路牌面上的吸菸區更被簡化，連停車場都沒寫，只有吸菸圖示。

台北市府今年在開封街一段、西寧南路及長沙街二段各設置一座吸菸區，官方地圖標示位於西寧南路、峨嵋街交會處附近，官網還有註明是在峨嵋立體停車場旁，現場告示牌面只有吸菸圖示，循著地圖查找，谷歌地圖顯示從捷運西門站走路約八分鐘。

實際上因停車場腹地廣大，不知是設在哪一邊，繞了將近一圈，才在靠近台北市立聯合醫院昆明院區的西寧南路五十巷找到吸菸區；倘若是走西門町徒步區，需要在路幅稍寬的巷子裡穿梭，除非熟門熟路，不然可能需要十分鐘以上。其他兩座吸菸區由於都設在大馬路旁，所以相對好找，不過僅有開封街一段的吸菸區有設置透明布幕，其餘兩座都沒有，僅用大型盆栽圍起，加裝兩個筒子丟擲菸蒂，二手菸仍易隨著癮君子吞雲吐霧中向外飄散。

