上海花燈擺入口 議員批︰自我矮化

台北燈節花博展區中國上海花燈擺在入口處，議員批評根本喧賓奪主、自我矮化。（記者孫唯容攝）

台北燈節花博展區昨天開幕點燈，捷運圓山站一號出口出站，最先映入眼簾的竟是大型中國上海花燈，而非具有台北意象的燈飾，且牌面說明寫著「這裡是上海」。民進黨籍議員簡舒培批評，台北市府把對台灣充滿敵意且處處打壓的中國花燈放在最顯眼的位置，非常荒唐，「斯德哥爾摩症候群嗎？」根本喧賓奪主、自我矮化。

台北市長蔣萬安昨天於圓山花博園區點亮十公尺高的「變形金剛」柯博文主燈，不過不少民眾一步出圓山站，先看到的是上海燈區，作品名稱寫的是「這裡是上海」，並未加註中國，令人更加疑惑，「難道台北變配角嗎？」現場賞燈的趙先生說，看到搶眼的上海花燈，一度以為自己走錯國家，「花了兩、三分鐘才找到柯博文主燈，不像上海燈區不用五秒就看到」。

請繼續往下閱讀...

簡舒培︰配角變主角 台北失去主體性

簡舒培表示，市府為配合上海，把最顯眼的位置給上海花燈，民眾質疑明明是台北燈節，配角卻變主角，台北市完全失去主體性，令人覺得很荒唐，市府卻沒考慮到民眾的觀感，中國對台灣充滿敵意，共機、共艦一天到晚擾台，處處打壓台灣，台北卻把那個國家的花燈，放在最重要的位置。

林延鳳提到，「這裡是上海」讓人覺得是在搞文字遊戲，配合中國進行「被統戰」的小手段，而且為何上海花燈特別大、嬌貴，需要黑衣人去顧，又沒放在國際燈區，是否認為上海花燈是國內的？市府應出面說清楚。

國民黨籍議員詹為元則說，台北燈節是台北與上海城市交流的形式之一，只要燈區沒有太政治性的字樣或意象，也不需過度解讀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法