台北燈節點燈 民眾罵︰這裡是台北不是上海

主持人喊「這裡是上海，讚啦」 民眾錯愕議論「怎麼會？」

台北燈節昨晚正式點燈，台北市長蔣萬安與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人，攜手點亮花博展區十公尺高的「變形金剛」柯博文主燈，隨後蔣萬安前往AIT位在台北燈節燈組，與谷立言共同點燈，顯示台美情誼；最後蔣萬安再前往上海燈組，並與上海台辦聯絡處長徐皓等人共同合影，不過主持人在現場介紹「上海燈區，這裡是上海，讚不讚，讚啦」時，民眾一陣錯愕紛紛議論「怎麼會？」甚至激動大喊「這裡是台北，不是上海」。

燈光展演、煙霧 主燈「變形金剛」點燈

台北燈節花博展區主燈「變形金剛」柯博文，昨天由蔣萬安、谷立言攜手點燈，現場播放變形金剛專屬音效，搭配燈光展演、煙霧特效，與超過四〇支環繞特效燈光，展現磅礡氣勢。

隨後蔣萬安、谷立言一行人前往友好燈區，共同為AIT的燈組「輝映自由．共譜繁榮」點燈，谷立言表示，美國今年建國二五〇週年，堅持民主、自由、創新，並與台北建立友好夥伴關係，今年打造有台灣精神的花燈，就是最棒的禮物。蔣萬安也強調，今年台北燈節，台灣與美國不只是透過花燈交流，更是台美深厚情誼的展現，點燈不只是點亮夜空，也照亮台灣跟美國長期情誼。

蔣萬安與上海台辦會面 民眾嗆︰不對等

蔣萬安更沿途走訪友好燈區，並與各城市代表合影，最終前往上海燈區與上海代表團會面，上海台辦聯絡處長徐皓率團與蔣萬安互動，雙方寒暄交流、欣賞燈飾，現場主持人隨即激動的說「上海燈區，這裡是上海，讚不讚，讚啦」，此時民眾一陣錯愕紛紛議論「怎麼會？」且在蔣萬安與徐皓等人合影時，主持人不斷鼓動大家比讚、鼓掌，更有民眾連續激動大吼「這裡是台北，不是上海」，場面尷尬。也有民眾說：「爛死了，為什麼不是上海市政府的人來，而是上海台辦。城市交流不是應該要對等嗎？憑什麼是台辦來？根本就是統戰單位矮化台灣。」

北市觀傳局說明，本次上海團來台設燈組等皆依往例、通過陸委會申請，相信外界不會做過度解讀。

