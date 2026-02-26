平溪天燈節 專車接駁、台鐵加開

新北市平溪天燈節將於二月廿七日在平溪國中、三月三日元宵節在十分廣場舉行，交通局交通安全科長李友欽表示，市道一〇六線、台二丙線十分路段將管制車輛進出，另提供木柵線、石碇線、瑞芳線天燈專車接駁服務，三月三日加開基隆線、雙溪線，全部去程收費、回程免費；台鐵平溪線也因應人潮增加班次，時刻表上台鐵官網查詢。

李友欽說，遊客可搭乘台鐵平溪線於平溪站、十分站下車後步行抵達，客運業者將於木柵動物園、石碇交流道及瑞芳車站等站點提供天燈專車接駁服務，三月三日十分場可於基隆車站或雙溪車站搭車，上午九點起發車，去程車資依路程從十五元至五十元不等，可投幣或刷電子票證。

另七九五公車活動日取消部分站位停靠，YouBike菁桐老街站、平溪國中站、平溪市民活動中心站、嶺腳車站及十分遊客中心站自二月廿七日起至三月四日暫停營運。

觀光旅遊局推薦民眾結合周邊景點規劃行程，例如搭乘台鐵平溪支線至望古站，沿月台旁小徑步行，可抵達慶和吊橋遺跡，並進入步道探訪望古瀑布；嶺腳站可前往嶺腳古橋、蔡家洋樓古厝和嶺腳瀑布；菁桐站充滿懷舊氛圍，可造訪菁桐礦業生活館與日式宿舍群。

