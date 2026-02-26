新北鮮奶幸福週 兌換拚抽大獎

新北市推出「鮮奶幸福週」政策，凡就讀新北市學校或設籍的二至十二歲學童，每週可領取一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，國中生自八月卅一日起納入領取行列。副市長劉和然昨到超商視察兌換情形，現場作業流暢。

劉和然表示，統計開學日至廿四日，已有四萬五千人領取乳品，佔比約十六％，希望幫助孩子們補充營養，家長或學童僅需持「新北兒童卡」或「新北幸福卡」至七大通路，就能快速完成兌換。

教育局長張明文表示，全年共五十二週均可兌換，除鮮奶、豆漿，全聯福利中心另加碼優酪乳品項；為了鼓勵孩子培養健康飲食習慣，市府推出抽獎，包括「幸福加分獎」，每兌換一次可獲一次抽獎機會，獎品為花蓮福容大飯店四人房住宿券一套；「全勤兌換獎」於計算期間週週完成兌換者，可抽Switch主機套組；「百萬幸運獎」為兌換累計每達一百萬人次，加碼抽iPhone 17 Pro Max，四月起辦理線上直播抽獎。

另外，目前新北市尚未跟進其他縣市實施免費營養午餐政策，劉和然強調，盤整資源正在做最後收尾階段，「不是不做，而是不能排擠」，市長侯友宜也在考量，財政和主計單位持續精算，待方案成熟會向外界報告。

