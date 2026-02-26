蘇巧慧分享鶯歌車站改造 引進「最瘦電扶梯」

新北市長參選人蘇巧慧（右三）分享鶯歌車站改造成績，引進「最瘦電扶梯」。（資料照）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧加強空戰宣傳，昨天公布第六支「會做事、事做對」政績影片，分享鶯歌車站改造成績。蘇巧慧表示，鶯歌車站每日進出旅客約一．八萬人次，但過去月台狹窄、缺乏電扶梯，行動不便者使用困難，她與在地民代、交通部、台鐵共同努力，引進「最瘦電扶梯」，共完成十二座電扶梯增設，結合在地陶瓷文化進行美學改造，提升車站通行效率與環境。

蘇巧慧指出，鶯歌車站過去因站體狹窄，難以裝設電扶梯，曾有長輩因腿力不好而嘆息，車站讓「回家變成一種壓力」，她與在地議員、里長會勘協調，在時任交通部長王國材等人共同努力下，找到符合法規安全寬度的電扶梯，由中央全額負擔約一．四億元經費，增建十二座電扶梯。

體貼長輩 完成12座增設

此外，鶯歌車站美學同步改造，融入在地陶瓷文化，更新候車區、地坪、照明及消防等設備，變成具備設計感與溫度的空間。

另外，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌昨召開第二場政見記者會，提出「新北低碳交通新藍圖」，包括單車高速公路、以捷運站為核心打造十五分鐘生活圈、專用車道與號誌系統，讓民眾「騎得順、騎得到、騎得安心」，目標四年建設五十公里市區自行車道、升級一百公里單車高速公路，盼讓新北成為人本交通、綠色運輸的城市。

黃國昌昨天接受廣播節目專訪提及「藍白合」三階段，第一階段共同政見發表，預計三月中旬完成，第二階段簽訂政黨合作協議，大概在三月底，之後進入第三階段，在合作架構下公平競爭，按照講好的遊戲規則進行。

