    首頁 > 生活

    新北市場今年改造3座 萬里啟動改建

    2026/02/26 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新莊第一公有零售市場使用多年，今年將配合新莊百年風貌整合計畫進行改造。圖為完工模擬圖。（新北市場處提供）

    新莊第一公有零售市場使用多年，今年將配合新莊百年風貌整合計畫進行改造。圖為完工模擬圖。（新北市場處提供）

    三重光明、板橋後埔、新莊第一市場預計10月完工

    傳統市場充滿人情味，也是最貼近民眾生活的地方，新北市為促進庶民經濟發展，自二〇一九年起已完成十五座市場改造，並推動十座市場新建或改建，今年將再改造三重光明、板橋後埔與新莊第一公有零售市場，並啟動萬里市場改建，營造舒適、安全的採買環境。

    經濟發展局局長盛筱蓉昨天在市政會議報告指出，新北市自二〇一九年起已完成十五座市場改造，並啟動十座市場改建，預計投入七十億元，至二〇三〇年目標完成卅座市場改造及新建、改建工程。其中金山中繼市場將於今年三月開幕，推出「消費滿一百元抽買菜金、週週送五十吋液晶電視」活動，新莊興化市場、汐止中正市場預計年底前完工。

    盛筱蓉說，今年將推動三座市場改造，皆預計今年十月完工，包含三重光明市場施作屋頂外牆防水工程及一樓地坪更新，外攤招牌統整及出入口招牌指標更新，預計上半年開工；板橋後埔市場新設開放空間、餐飲及廚藝教室，二樓設置玩具銀行，預計四月完成設計；新莊第一公有零售市場打造亮點櫥窗，攤商招牌更新，公共區域重新規劃，改善地坪水溝與通風設備，並配合新莊百年風貌整合計畫，設計指標系統。

    萬里市場重建 結合老人會拆除計畫

    市場處指出，萬里市場二樓經專業技師評估，因氯離子過高恐有安全疑慮，市府結合老人會拆除計畫，正研擬重建方案，採自建模式，規劃一樓為市場，二樓是長者活動空間，三、四樓為停車場，預計今年六月定案，力拚二〇二八年中完工。

    新莊第一公有零售市場使用多年，今年將配合新莊百年風貌整合計畫進行改造。圖為現況。（記者賴筱桐攝）

    新莊第一公有零售市場使用多年，今年將配合新莊百年風貌整合計畫進行改造。圖為現況。（記者賴筱桐攝）

