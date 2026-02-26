掃除「拖吊蟑螂」 法令最快年底上路

國內近日接連傳出「拖吊蟑螂」爭議，交通部將訂定市區道路拖吊車定型化契約，最快年底上路。圖為情境照，與新聞無關。（記者羅國嘉攝）

新北拖10公里要價10萬爭議 交部將訂定市區道路拖吊車定型化契約

國內近日傳出有「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊，新北市出現汽車拋錨拖十公里要價十萬元的消費爭議。交通部主任秘書沈慧虹表示，未來將訂定市區道路拖吊車定型化契約「應記載或不得記載事項」，預計下半年預告草案，最快年底上路，屆時各縣市政府可決定是否加訂基本費率範圍等。

過年期間桃園有機車車主找拖吊車拖二公里，竟被索價五萬元，該業者騰至國際企業社商業登記由台中市政府核發，台中市法制局廿五日前往該公司訪查，大門深鎖、無人回應；法制局表示，業者聯絡電話廿四日起即無法接通，其經營的「全球中部24h道路救援」網站已關閉，將以公文函請業者提出說明。

議員質疑業者各種名目加價 如詐欺

新北市議員顏蔚慈說，疑似有業者透過多個公司名稱操作，搭配搜尋引擎最佳化與關鍵字廣告，使民眾在慌亂中搜尋「拖車」、「道路救援」時，幾乎都看到同一體系業者。電話中報價看似合理，但車輛拖至定點後，出現上車費、下車費、絞盤費、夜間加成、下雨出勤費等名目加價，加總金額動輒數萬元，行徑與詐欺無異。

新北市交通局交通安全科科長李友欽指出，目前國內僅高、快速道路封閉路權範圍明訂拖吊救援服務收費標準規範，一般道路無統一收費制度及程序，民眾如有消費爭議可循消費申訴機制，提供業者聯絡方式與交易等紀錄，由市府介入協調。

消保官︰未提供公司名稱 消費者難申訴

新北市消費者保護官辦公室主任王治宇說，不少涉入消費糾紛的拖吊業者未提供公司名稱及地址，消費者僅有手機號碼或LINE ID，無法有效申訴或提告，即便提出消費申訴，不肖業者多半拒絕出席協商，難以達成和解；若中央研議制定道路救援定型化契約並建立獎懲機制，將有助強化管理，保障消費者權益。

交部將邀縣市政府討論 保障民眾權益

沈慧虹表示，交通部將邀集各縣市政府共同討論，參考公路局與高公局過往管理經驗，依照《消費者保護法》第十七條，訂定定型化契約中的「應記載或不得記載事項」，明確規定必須揭露的資訊，保障民眾權益。

沈慧虹說明，未來新法實施後，若業者違反規定，將依消保法第五十六之一條開罰，經主管機關令其限期改正而屆期不改正者，處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰，經再次要求限期改正仍不改者，處五萬元以上、五十萬元以下罰鍰，得按次處罰，預計下半年預告草案，最快今年底前上路。

