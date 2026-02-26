宜中陳繹安 宜縣唯一學測滿級分

大學學測成績昨公布，宜中陳繹安（左）考取宜蘭縣唯一六十級分的滿級分。（記者王峻祺攝）

大學學測成績昨公布，宜蘭縣三所國立高中宜蘭高中、羅東高中及蘭陽女中，有一人考取全縣唯一六十級分的滿級分，另有五人拿到五十九級分；拿到滿級分的是宜中學生陳繹安，未來以台灣大學藥學系為目標，希望助人也能追求個人夢想。

宜中今年成績大放異彩，數理資優班已連續三年勇奪全縣榜首。今年國英數A自然四科，五十級分以上有四十人；國英數B社會四科，五十級分以上廿三人。

羅高成績也相當優異，國英數A自然，五十級分以上卅七人；國英數B自然，五十級分以上卅三人；國英數B社會，五十級分以上卅一人；國英數A社會，五十級分以上卅二人。另蘭陽女中四科總級分達五十級分以上十八人。

台大藥學系為目標

宜蘭唯一學測滿級分的陳繹安，三年前考上師大附中科學班，但就近選擇宜中數理資優班，證明在地就學也能取得好成績。陳繹安出身數學及醫藥世家，從小養成自律習慣，加上師長輔助，成功考取滿級分。他說，未來想要學習藥學，比起醫師的責任與壓力，藥師更適合他的個人職涯規劃。

