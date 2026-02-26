學童每週喝鮮乳 竹市府：再等等

新竹市每週「生生喝鮮奶」政策還未實施，已有很多家長詢問及期待。 （記者洪美秀攝）

本週是各級學校第二學期開學週，新竹市議員劉康彥說，已接連接到家長詢問竹市的生生喝鮮乳超商兌換政策開始了嗎？用新竹通APP可以領嗎？不少縣市都已可在超商兌換鮮奶，竹市到底何時才能兌換，才能讓孩子喝到新鮮牛奶？市府教育處回應，有規劃提供設籍竹市或就讀轄內學校的二到十二歲學齡幼童，每週可到合作超商兌換一瓶乳品或豆漿，但目前還在籌備規劃中，請家長再等等。

劉康彥說，鮮奶可補充學齡兒童成長所需營養，促進骨骼發展與營養均衡，但據他了解，竹市目前尚未實施。但他去年十一月就請市府要趕緊規劃好上路，且市府去年十一月的新聞稿就提到未來「生生喝鮮乳」會每週發放一次 ，並以超商作為主要兌換通路，研擬以新竹通APP載具或卡片兌換。近期有家長提到帶著孩子到學校附近超商想要兌換，但竹市根本還未實施，讓家長很失望。

議員：家長失望 盼加快腳步

劉康彥說，現在已是二月底，準備進入三月，提醒市府加快腳步，讓竹市的學齡兒童都能享用新鮮乳品或豆漿製品，且家長對這項政策多有期待，不應再讓孩子空等，學齡童的營養與健康也不能等。

教育處：目前已在籌備階段

市府教育處說，已規劃提供設籍竹市或就讀轄內學校的二到十二歲學齡幼童，每週可至合作超商兌換一瓶乳品或豆漿，協助補充成長期所需營養，促進骨骼發展與營養均衡。目前已在籌備階段，若完成籌備階段，會儘速對外公布具體執行方式。

