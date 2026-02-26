為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃竹竹苗 共24人學測滿級分

    2026/02/26 05:30 記者李容萍、鄭淑婷、謝武雄、洪美秀、廖雪茹、蔡政珉／綜合報導
    陽明交通大學附中首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有學生勇奪學測4科滿級分的傲人成績。（陽明交大附中提供）

    陽明交通大學附中首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有學生勇奪學測4科滿級分的傲人成績。（陽明交大附中提供）

    一一五學年度大學學力測驗成績廿五日公布，六十級分滿級分，桃園市有十人、新竹市十二人、新竹縣一人、苗栗縣一人。

    桃園市五十九至五十五級分有三四二人，五十四至五十級分共一二五二人，四十九至四十五級分共二二七八人，四十四至四十級分則有三〇〇四人。其中武陵高中有八人四科滿級分（六十級分），表現亮眼。

    新竹市三間國立明星高中共十二人四科滿級分，新竹科學園區實驗中學有七人四科滿級分，其中有兩人更拿到五科滿七十五級分，展現頂尖實力。新竹女中則有三人四科滿六十級分，新竹高中有兩人四科滿六十級分。

    新竹縣國立陽明交通大學附中迎來改隸後首屆畢業生的重要里程碑，首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有一名陳姓學生勇奪學測四科滿級分的佳績。

    苗栗縣政府教育處表示，全縣分組採計四科（滿分六十級分）達頂標以上學生眾多，都能透過繁星計畫及申請入學等升學管道錄取國立大學或理想科系，其中參加縣府「鮭魚回流」的縣內優秀國中畢業生就讀縣內高中就近入學的高中生，以三義高中牛淳賦報考五科，國文、英文、數學A、數學B與社會科皆為十五級分，苗栗高中許嘉恆五十九級分及建臺高中陳昕聖五十八級分表現最優秀；另外參加高中雙聯學制計畫的建臺高中廖靜文五十九級分表現也優異。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播