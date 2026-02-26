桃竹竹苗 共24人學測滿級分

陽明交通大學附中首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有學生勇奪學測4科滿級分的傲人成績。（陽明交大附中提供）

一一五學年度大學學力測驗成績廿五日公布，六十級分滿級分，桃園市有十人、新竹市十二人、新竹縣一人、苗栗縣一人。

桃園市五十九至五十五級分有三四二人，五十四至五十級分共一二五二人，四十九至四十五級分共二二七八人，四十四至四十級分則有三〇〇四人。其中武陵高中有八人四科滿級分（六十級分），表現亮眼。

新竹市三間國立明星高中共十二人四科滿級分，新竹科學園區實驗中學有七人四科滿級分，其中有兩人更拿到五科滿七十五級分，展現頂尖實力。新竹女中則有三人四科滿六十級分，新竹高中有兩人四科滿六十級分。

新竹縣國立陽明交通大學附中迎來改隸後首屆畢業生的重要里程碑，首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有一名陳姓學生勇奪學測四科滿級分的佳績。

苗栗縣政府教育處表示，全縣分組採計四科（滿分六十級分）達頂標以上學生眾多，都能透過繁星計畫及申請入學等升學管道錄取國立大學或理想科系，其中參加縣府「鮭魚回流」的縣內優秀國中畢業生就讀縣內高中就近入學的高中生，以三義高中牛淳賦報考五科，國文、英文、數學A、數學B與社會科皆為十五級分，苗栗高中許嘉恆五十九級分及建臺高中陳昕聖五十八級分表現最優秀；另外參加高中雙聯學制計畫的建臺高中廖靜文五十九級分表現也優異。

