    首頁 > 生活

    桃園燈會登場 機械飛馬主燈秀吸睛

    2026/02/26 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    全台首座機械動態飛馬主燈燈光秀，讓民眾驚呼連連。（記者鄭淑婷攝）

    全台首座機械動態飛馬主燈燈光秀，讓民眾驚呼連連。（記者鄭淑婷攝）

    為期12天 橫跨虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園3大展區

    「二〇二六桃園燈會—飛馬耀桃園」昨起登場，桃園市長張善政主持點燈儀式，高十三公尺、展翼十八公尺的全國首座機械動態飛馬主燈，震撼燈光秀讓民眾驚呼連連，市府邀請各國使節及友好城市代表與會，為期十二天的燈會橫跨虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園三大展區，分別打造未來光域、森韻流域與dtto friends樂園。

    展現飛馬振翅躍升 奔向未來意象

    燈會由位於虎頭山創新園區的主燈展演揭開序幕，機械金馬主燈透過機械動態與專業的音樂編排，展現飛馬振翅躍升、奔向未來的意象，象徵桃園市持續向世界前行的城市動能，環繞主燈的藝術裝置「靚靚桃林」，以繁盛柔亮的桃樹光影延伸飛馬動能。

    飛馬主燈造型日前曝光後，有網友聯想到聖鬥士星矢裡的天馬座與天馬流星拳，主燈點燈首日就有Cosplayer以聖鬥士星矢造型現身，在閃亮的飛馬主燈下，吸引民眾搶拍、合照，笑說「勾起年少的回憶」。

    結合宮廟與企業 打造多元燈飾

    張善政表示，市府延續去年舉辦台灣燈會的嚴謹態度籌辦今年桃園燈會，串聯三大展區並結合在地宮廟與企業共襄盛舉，打造多元燈飾景觀。

    兩線免費接駁車 10至15分鐘1班

    觀旅局官員表示，燈會期間提供兩線免費接駁車，紅線（桃園火車站後站往返會稽河濱公園）及藍線（新永和市場往返虎頭山創新園區）平日下午五點、假日下午四點卅分起營運，十至十五分鐘一班，開車民眾建議停放於新永和市場或桃園火車站周邊停車場再轉乘接駁車，機車族可利用青溪公園、桃園高中（假日）及退輔會職訓中心（假日）臨時停車場。

    此外，民眾可由桃園火車站步行出發，沿途探訪舊城區歷史景點、獨立書店與在地美食等，像是七七藝文町、淘動漫、桃園文學館、大廟口派出所、土地公文化館，搭配燈會推出系列活動，文學館及淘動漫在燈會期間延長開放時間。

    觀旅局官員說，為串聯舊城區與燈會會場，市府今年與桃市不動產建築開發商業同業公會及明倫三聖宮合作成功路光影燈廊，透過璀璨光廊引導民眾步行感受桃園的城市時光，漫步其間宛如穿梭光影隧道，處處皆是打卡亮點。

    桃園市長張善政昨晚主持燈會主燈點燈儀式。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政昨晚主持燈會主燈點燈儀式。（記者鄭淑婷攝）

