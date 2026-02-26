台南台灣國際蘭展 AI結合莫內名畫

台灣國際蘭展二月二十七日登場，首度結合花卉科技展，莫內名畫的創意展示相當吸睛。（記者王涵平攝）

展期2/27至3/16 3D科技打造沉浸式體驗

二〇二六台灣國際蘭展二月二十七日登場，首度結合花卉科技展，莫內名畫與特殊噴墨蘭花的創意展示相當吸睛，以綻放台灣（Blooming Taiwan）為主題，象徵台灣花卉在逆境中持續突破、再生與綻放。

台灣國際蘭展展期至三月十六日，台南市府昨日在後壁區農業部花卉創新園區舉辦展前記者會，市長黃偉哲及農糧署、中華民國對外貿易發展協會、台灣蘭花產銷發展協會等各界人士與會，音樂精靈林逸欣現場演奏小提琴，為蘭展譜出優美的序曲。

花卉科技藝術 感受產業創新實力

「花卉科技展」以科技藝術為策展主軸，導入AI智慧應用，呈現花卉與科技融合的創新魅力。展區包括「鯤島脈動」，透過六十五公尺巨型曲面投影與互動螢光棒，即時呈現花卉綻放與鯨魚律動的壯闊景象；「浮鯨萬象」打造裸視3D影像與水霧交織的立體場域；「花妝蝶舞」結合實體花藝與AI數位蝴蝶，營造虛實交融的詩意空間。民眾可體驗科技互動與藝術融合的魅力，感受台灣花卉產業的創新實力。

今年蘭展規劃「綻放館」、「花漾館」「鏈結與生活館」及「市集館」等館區，多元主題展館「綻放館」運用裸視3D科技結合吉祥物「蘭獸」，打造沉浸式觀展體驗；「花漾館」集結上千株國內外優秀蘭花，並辦理國際競賽、大獎花展示及商業品種展出，完整呈現世界級育種成果與最新市場趨勢。「鏈結館」商務洽談區，打造結合展示、洽談與媒合的國際B2B交流平台，並提供一站式出口檢疫服務，協助國際買主快速完成採購流程。展場還有幸福市集、青農教育景觀競賽及國內外景觀布置讓花卉從專業領域走入日常生活。

黃偉哲指出，面對國際關稅與市場競爭的挑戰，開拓通路、調整產業結構及鞏固技術優勢，是維持台灣花卉競爭力的關鍵，台灣在技術上仍具領先優勢，市府將配合中央政府針對受美國關稅影響的農特產品所編列的特別預算，積極協助業者拓展國際市場。

