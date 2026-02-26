為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖望安振興禮金1.5萬 今起發放

    2026/02/26 05:30 記者劉禹慶／澎湖報導

    澎湖縣望安鄉振興經濟禮金開始發放，凡今年一月二十九日前設籍於望安鄉民（含當日出生新生兒），每人可領取一萬五千元，今天起由花嶼村率先發放，並至各村陸續發放，無法領取者，三月十一日後於上班時間可向各村辦公處領取，領取截止日為四月三十日。

    鄉公所表示，本人領取應攜帶印章、國民身分證正本；委託代領（代領者須年滿十八歲以上）須備妥代領人印章、國民身分證正本，以及委託人之國民身分證正本或正反面影本或戶口名簿正本或影本或戶籍謄本、填妥的委託切結書，如有疑問，可於上班時間向望安鄉公所洽詢。

    各村發放地點及時間，二月二十六日下午一點半至三點半在花嶼活動中心；三月三日上午九點至十二點、下午兩點至四點在東安、西安、中社、水垵活動中心；三月四日上午九點至十二點、下午二點至四點在將軍活動中心；三月九日下午一點半起在東坪村、西坪村在馬公市公所禮堂；東吉村三月七日起由東吉村長發放。

    三月十日上午九點起符合發放資格民眾，皆可前往馬公市公所禮堂領取。上述時間無法領取者，三月十一日後可於上班時間向各村辦公處領取，領取截止日為四月三十日。

