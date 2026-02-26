為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    閩南習俗傳進客庄！ 旗山福安庄宣化堂 天公生「乞龜」

    2026/02/26 05:30 記者蘇福男／高雄報導
    旗山區唯一客家庄福安庄宣化堂，首度在大年初九拜天公引進乞龜活動。（高師大客文所副教授洪馨蘭提供）

    旗山區唯一客家庄福安庄宣化堂，首度在大年初九拜天公引進乞龜活動。（高師大客文所副教授洪馨蘭提供）

    閩南特有民間習俗「乞龜」活動，首見於高雄客家庄鸞堂祭典，旗山區唯一保存較為完整的客家庄福安庄（雞油樹下）宣化堂，首次在大年初九拜天公引進乞龜活動。

    旗山福安庄宣化堂每年過年舉辦一連串民俗活動，從除夕遊子返鄉點香儀式開始，到大年初六扶鸞新春開筆儀式，初八將廟裡神轎抬出，將坐落於村庄東西南北的伯公請回廟裡，一同在初九天公生舉行三獻禮，現場演奏八音，正月十五鬧元宵更是傳承百年的盛事。

    高雄師範大學客家文化研究所副教授洪馨蘭前晚觀看福安庄宣化堂天公生祭典，意外發現客庄鸞堂首度引進乞龜活動，初次舉辦雖「陽春」，仍令客庄信眾感到新奇有趣，昨天開放給居民擲筊乞龜。

    宣化堂表示，隨著庄內人口外流，居民對傳統儀式的關注和參與逐年遞減，乞龜活動雖是新的天公生活動內容，也不是客家庄熟悉，但經討論後大家還是同意舉辦，希望能吸引更多村民參與。

    「乞龜」就是向神明乞討祥龜之意，為閩南特有民間習俗，隨著福建閩南移民移居澎湖，成為澎湖的傳統文化，盛行於澎湖及澎湖先民移居的南台灣等地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播