    首頁 > 生活

    把餅做大 2家影城搶進北高雄

    2026/02/26 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    高雄鼓山區義享天地B館預計今年底營業，規劃有大型影城。（記者葛祐豪攝）

    高雄鼓山區義享天地B館預計今年底營業，規劃有大型影城。（記者葛祐豪攝）

    鼓山義享天地B館擬規劃14廳 富邦凹子底開發案洽談知名連鎖品牌中

    高雄電影院目前集中在南高雄商圈，北高雄未來將有兩家大型影城加入市場，業者期待把餅做大，吸引更多消費者進場。

    岡山樂購秀泰影城 目前唯一

    高雄電影院市場呈現「集團化、複合化、高技術」趨勢，以秀泰、威秀、國賓、in89、喜樂時代等連鎖影城為主力，播放首輪的至少十家，總座位數超過一萬三千個，主要分布於百貨商場，但大都集中在南高雄，北高雄只有岡山樂購的秀泰影城，但離市區稍遠。

    開幕日期延後的鼓山區義享天地Ｂ館，預計今年底營業，B1至十樓商場稱為「義享樂漾廣場」，十五至廿八樓商辦取名「義享帝國」，十一至十四樓規劃大規模影城，原傳出引進威秀旗下頂級品牌，預計設置十四廳、二六〇〇個座位；但近期有變數，外傳義享天地有意自己經營，仍在協商中；此外，不遠的富邦凹子底開發案，也規劃有影城，目前正與知名連鎖品牌洽談中。

    兩家新影城 近漢神巨蛋商圈

    這兩家新影城的地點都在博愛路、大順路一帶，交通與商業機能發達，距離漢神巨蛋商圈不遠，預計開幕後，將可吸引火車站以北的三民區、鼓山區、左營區甚至楠梓區民眾，消費者在逛街之餘，就近欣賞電影。

    高雄電影院業者分析，疫情期間，許多民眾習慣透過串流平台看電影，疫情過後估計仍有三至四成未回流，只有強片上檔或節慶時才會進電影院，目前全球電影院生意低迷，以今年農曆春節來說，過年檔的票房都不如預期，勉強靠「陽光女子合唱團」、「雙囍」撐場。

    面對兩家大型影城加入，高雄是否飽和之虞，業者強調，票價機制都是片商訂定，沒有惡性競爭問題，電影院現在比的是燈光、音響、螢幕等設備，新電影院加入後，期待能把餅做大，配合全球電影市場逐漸復甦，重新吸引消費者進場。

