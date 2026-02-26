潮州元宵提燈遊庄 週日來玩

潮州鎮元宵節「提燈遊庄」活動將於三月一日晚間登場，圖為星型竹編燈籠及燈籠鑰匙圈。（記者陳彥廷攝）

潮州鎮元宵節「提燈遊庄」活動，今年特別設計製作當地信仰中心「三山國王廟」的燈籠鑰匙圈，並開放自製竹編提燈的工作坊，邀請民眾三月一日晚間於日式文化園區集合後「遊庄」。

四年前屏東縣童玩協會於潮州鎮建基路老街舉辦元宵「提燈遊庄」後，獨特的自製提燈及年味氛圍成為潮州元宵活動文化品牌，鎮公所與協會合作，讓文化平權與生活美學教育扎根，進一步強化社區營造量能，有效延續春節市集後的觀光人潮與商圈經濟效益，展現地方創生與文化治理的具體成果。

公所主秘王建元說，元宵提燈活動透過藝術參與社區共創，讓節慶不僅熱鬧，更是文化傳承與世代交流的實踐場域，今年除邀請藝術家廖志強、余書綺共同設計製作馬年意象藝術花車外，還有十二生肖趣味藝術大偶參與，將於踩街前演出開場舞，以創新形式演繹民俗意象。

王建元指出，今年設計「星耀潮州」的藝術提燈工作坊將帶領民眾製作竹編燈籠，主角靝馬（音義皆同天）以LED燈珠點亮，不僅精緻，更展現「靝馬行空」的創意，現場並準備節日限定的NFC（內含公所連結）燈籠鑰匙圈一千個，於三月一日晚上六點於潮州日式歷史建築文化園區發送。

