為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    車宿、露營、煙火秀 屏東北野祭3/6高樹登場

    2026/02/26 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東北野祭呈現戶外生活的輕鬆感，將於三月六日起在高樹鄉新豐親水公園旁舉行。（屏縣府提供）

    屏東北野祭呈現戶外生活的輕鬆感，將於三月六日起在高樹鄉新豐親水公園旁舉行。（屏縣府提供）

    深受戶外族群與音樂旅人喜愛的「屏東北野祭PP Festival」邁入第三屆，將於三月六日至八日每天下午三點至晚間九點，在高樹鄉新豐親水公園旁舉行，免費入場；今年北野祭以車宿露營、多元音樂、風格市集、親子互動為核心。

    藝人演唱 原住民跳祈福舞

    屏縣府昨天公布活動內容，今年舞台演出卡司堅強，邀請icyball冰球樂團、李嫣、庸俗救星、Miao Miao Flow，以及高樹地主團「迷霧森林」等超過十二組藝人，輪番登台演出。文化展演邀請來自高樹鄉加蚋埔的馬卡道族，帶來平埔族祈福舞蹈。

    活動規劃多元露營體驗，除帳篷紮營外，現場設置露營車體驗與展示區，邀集多家知名品牌進駐，打造大型露營車展示會，讓民眾近距離認識不同型態的車宿生活樣貌。

    現場還有手作體驗工作坊，包括馬卡道族花環編織手作坊、屏東藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫帶領的伊亞偲烙「樹皮燈手作課程」、高樹在地原生態工作室的調香課程，以及綠植手作、求生手環製作與金工敲打體驗。

    新豐親水公園 下午開放戲水

    活動期間新豐親水公園下午一點至五點開放戲水，另設有四款遊戲的親子互動區，親子闖關賽規劃踩高蹺、矮獨木橋、小小搬運工等關卡。夜晚還有本屆全新亮點「星空電影院」，將於草地間放映知名導演魏斯．安德森（Wes Anderson）執導的動畫電影《犬之島》，讓民眾在山嵐與星空陪伴下，放鬆享受戶外觀影。

    3/7施放煙火 搭配無人機演出

    縣府交通旅遊處長黃國維表示，本屆主視覺推出北野祭吉祥物「高高」，以象徵山林守護的草鴞為靈感，搭配大地芋頭色系，塑造一隻靜靜守望山水、陪伴旅人探索北野的守護者形象，今年同樣有煙火秀，三月七日週六晚間除施放煙火，還搭配無人機演出，全長三分鐘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播