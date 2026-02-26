車宿、露營、煙火秀 屏東北野祭3/6高樹登場

屏東北野祭呈現戶外生活的輕鬆感，將於三月六日起在高樹鄉新豐親水公園旁舉行。（屏縣府提供）

深受戶外族群與音樂旅人喜愛的「屏東北野祭PP Festival」邁入第三屆，將於三月六日至八日每天下午三點至晚間九點，在高樹鄉新豐親水公園旁舉行，免費入場；今年北野祭以車宿露營、多元音樂、風格市集、親子互動為核心。

藝人演唱 原住民跳祈福舞

屏縣府昨天公布活動內容，今年舞台演出卡司堅強，邀請icyball冰球樂團、李嫣、庸俗救星、Miao Miao Flow，以及高樹地主團「迷霧森林」等超過十二組藝人，輪番登台演出。文化展演邀請來自高樹鄉加蚋埔的馬卡道族，帶來平埔族祈福舞蹈。

活動規劃多元露營體驗，除帳篷紮營外，現場設置露營車體驗與展示區，邀集多家知名品牌進駐，打造大型露營車展示會，讓民眾近距離認識不同型態的車宿生活樣貌。

現場還有手作體驗工作坊，包括馬卡道族花環編織手作坊、屏東藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫帶領的伊亞偲烙「樹皮燈手作課程」、高樹在地原生態工作室的調香課程，以及綠植手作、求生手環製作與金工敲打體驗。

新豐親水公園 下午開放戲水

活動期間新豐親水公園下午一點至五點開放戲水，另設有四款遊戲的親子互動區，親子闖關賽規劃踩高蹺、矮獨木橋、小小搬運工等關卡。夜晚還有本屆全新亮點「星空電影院」，將於草地間放映知名導演魏斯．安德森（Wes Anderson）執導的動畫電影《犬之島》，讓民眾在山嵐與星空陪伴下，放鬆享受戶外觀影。

3/7施放煙火 搭配無人機演出

縣府交通旅遊處長黃國維表示，本屆主視覺推出北野祭吉祥物「高高」，以象徵山林守護的草鴞為靈感，搭配大地芋頭色系，塑造一隻靜靜守望山水、陪伴旅人探索北野的守護者形象，今年同樣有煙火秀，三月七日週六晚間除施放煙火，還搭配無人機演出，全長三分鐘。

