台東縣府允補助 綠島客輪維持每日2班

台東綠島在春節過後進入旅遊淡季，客輪業者計畫大幅減班並調漲票價，引發當地居民、漁民及觀光業者抗議，要求政府正視離島居民的基本生存權。縣府決議，從三月一日起，台東往返綠島的船班將恢復為每日上下午各一班，確保進出交通不中斷。

過去每逢春節後的觀光淡季，台東縣政府多會撥款補貼船公司，以維持每日至少兩航次的往返頻率。今年縣府因經費短缺決定停止這項補助，業者在成本壓力下，宣布從三月起將每日航班縮編為僅剩一班，且計畫調漲綠島居民票價卅元。縣議員王姷力指出，航班減半不僅打擊剛起步的淡季觀光，更對漁民造成致命傷，許多新鮮漁獲若無法及時出島銷售，將直接面臨報廢損失。

王姷力強調，交通是離島居民的命脈，絕不能因經費問題而讓生活品質倒退。對此，縣長饒慶鈴隨後作出正面回應，指示交通處必須跨局處「找錢」來填補補助缺口，並承諾由縣政府負擔相關費用。

台東縣政府交通及養護工程處交通管理科長劉奇朋說明，縣府正積極籌措經費，透過精準的航次補貼，確保業者有足夠動力維持營運。此外，針對居民最在意的票價問題，經過縣府與業者多方協調，船公司最終達成共識，同意撤回調漲計畫，維持當地居民票價凍漲。

