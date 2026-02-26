為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「牽仔條」拜天公 「鹿港人的小過年」吃麵線

    2026/02/26 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港人拜完天公，會吃麵線添福壽。（施姓民眾提供）

    鹿港人拜完天公，會吃麵線添福壽。（施姓民眾提供）

    昨天（廿五日）是大年初九「拜天公」的日子，也是彰化縣鹿港人的「小過年」，鹿港人不只拜天公特別隆重，最重要的是拜完天公，燒完金紙後，就要煮上一鍋麵線，人人吃上一碗熱騰騰的麵線添福壽，送給自己這一年最好的祝福。

    謝姓民眾表示，鹿港人拜天公要買「牽仔條」來拜拜，也就是形狀像是一串銅錢的糕條，馬年的農曆有十二個月，就要擺上十二條，每條就是代表農曆的一個月。如果家裡有年滿十六歲、卅歲、五十歲、六十歲、七十歲、八十歲、九十歲、一百歲者，就要多準備一個天公燈座，或是準備鹼粽、壽龜分送鄰居與親友。

    謝姓民眾指出，鹿港人傳統拜天公都是在凌晨一點，拜完天公、燒完金紙，大約是凌晨四點，這時就會煮麵線當早餐吃，麵線會加蒜苗、肉，全年度拜拜只有初九拜天公才有麵線吃。

    鹿港人拜天公會準備三座「紅麵線座」，經營咖啡館的業者施斐玟表示，首先要拿厚紙管當軸心，再把紅麵線放在紙軸外，用橡皮筋綁起來，放入壽碗中，再另外拿紅麵線綁成細細的辮子，纏繞在底部，最後再剪壽字與紙花作為裝飾。

    鹿港鎮長許志宏遵照鹿港傳統拜天公。（取自許志宏臉書）

    鹿港鎮長許志宏遵照鹿港傳統拜天公。（取自許志宏臉書）

    鹿港人拜天公用「牽仔條」。（鹿港茉莉人文環境教育中心提供）

    鹿港人拜天公用「牽仔條」。（鹿港茉莉人文環境教育中心提供）

