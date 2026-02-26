學測數A爆難 台中一中83人滿級分

大學學測成績出爐，今年數A及國文考生反映爆難，台中一中數A有八十三人滿級分，比去年還多一人；中女中國文一一二人滿級分，表現超搶眼；一中有一人六科全報考達九十級「大滿貫」滿級分，四科六十級達廿三人；中女中也有二人九十級「大滿貫」。

國文也超難 中女中112人滿級分

此外，今年國文科考生反映爆難，連不少國文老師都跳出來熱議「太挑戰」，中女中國文科多達一一二人拿到十五滿級分，人數跟去年差不多，全國的國文科頂標是十三級分，女中校內頂標卻是十五級分，國文實力在中投區名列前茅。

全國自然科四科頂標五十一級分，彰化高中有五十八人、彰化女中卅四人、員林高中十八人達標；社會科頂標五十級分，彰中四十九人、彰女卅九人、員中十人；彰中科學班學生林汯樹與張家滏分別考出五十八與五十七級分，兩人會讀書，曾參與中興大學抗乳癌藥物研究，還參加熱音社彈唱，能靜能動。

南投縣國立中興高中四科五十級分以上有六人，一人四十八級分，四十五級分以上則有四十五人，數理資優班的陳姵禎考出五十四級分、國文滿級分的好成績；考出五十一級分的王威皓，是學校的熱舞高手，為能上戲劇系而發憤讀書。

