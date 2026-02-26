「拖吊蟑螂」頻傳 交通部訂法規最快年底上路

國內近日接連傳出有「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊消費糾紛，引發社會關注；交通部主任秘書沈慧虹表示，未來將訂定市區道路拖吊車定型化契約「應記載或不得記載事項」，預計下半年預告草案，最快年底上路，屆時各縣市政府可依該基礎決定是否加訂基本費率範圍等。

台中業者2公里索5萬元

過年期間桃園有民眾找拖吊車拖二公里竟被索價五萬元，該拖吊業者商業登記經查由台中市政府核發，台中市法制局廿五日前往該公司訪查，卻大門深鎖，無人回應；法制局指出，業者連絡電話自廿四日起即無法接通，業者經營「全球中部24h道路救援」網站，目前也已經關閉，將另以公文函請業者提出說明。

違規最高罰50萬 按次處罰

台中市法制局另指出，經查中市府去年曾受理一件消費者與該業者拖吊費用糾紛申訴案件，也申訴遭索取高達五萬元拖吊費，後因業者未向消費者收費下結案。

沈慧虹指出，交通部將邀集各縣市政府共同討論，訂定市區道路拖吊車定型化契約「應記載或不得記載事項」，明確規定必須揭露的資訊，保障民眾權益等，最快今年底前上路。

未來若業者違反規定，將依《消保法》第五十六之一條開罰，經主管機關令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣三萬元以上、卅萬元以下罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣五萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

