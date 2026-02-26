何欣純︰國中小營養午餐 應公私立全免費

台中市長參選人何欣純說，若當選市長，不分公私立，國中小營養午餐通通免費。（立委何欣純提供）

何︰私校僅納弱勢生是貼標籤 楊瓊瓔︰擴大至公私立高中職

台中市長盧秀燕前天宣布，公立國中小營養午餐免費政策，將擴及私立國中小及國、私立高中職的弱勢學子，不過民進黨台中市長參選人何欣純昨天宣示，若當選市長，不分公私立，國中小營養午餐通通免費；對此立委楊瓊瓔表示，應擴大補助範圍至私立國中小及公私立高中職；立法院副院長江啟臣則表示，未來若財政許可，可再擴大實施。

何欣純︰兒童福利 應公平對待

何欣純表示，盧市長今年一月宣布自一一五學年度起，公立國中小全面實施免費營養午餐，但忽略其他二萬多名念私校的孩子，自己認為這樣的政策有極大疏漏。國中小免費營養午餐是台中「兒童福利政策」重要的一環，應公平對待不該有分別。

何欣純並指出，前天看到盧市長要送出追加預算，但只納入私立國中小弱勢孩子。再次把孩子的家庭貼上標籤，這絕對不是市府該做的事。衷心期盼盧市府在議會審查預算前，能將私立國中小孩子一併補足納入。

何欣純允諾，若自己當選市長入主市府，一定追加預算彌補不足，貫徹「兒童福利政策」重要的一環：台中國中小營養午餐不分公私立，通通免費。

江啟臣︰財政許可 可擴大實施

有意參選台中市長的江啟臣，對於私立國中小是否全面免費並沒有明確表態，僅表示未來若財政許可，可再擴大實施，讓學生吃得更好、家長負擔更少。

楊瓊瓔︰照顧孩子不分公私立

同樣爭取國民黨市長提名的立委楊瓊瓔則表示，教育政策應是全面性的，照顧孩子也不應該分公、私立學校或國中、高中，既然市府決定全面補助公立國中小學生的營養午餐，她認為應擴大實施補助範圍至私立國中小及公私立高中職學生的營養午餐，讓全台中的孩子都能吃得營養，不要輸在起跑點。

市府教育局則表示，為進一步照顧公校體系外仍有經濟困難的學生，決定將私立國中小及國、私立高中職的弱勢生納入營養午餐費補助對象，未來視財政狀況再評估擴大的可行性。

