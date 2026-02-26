申請流程繁瑣補助低 家長：喊爽騙票

台北市長蔣萬安拍板「育兒減少工時計畫」，商總理事長許舒博建議，政策應採鼓勵性質而非強迫。示意圖，人物與新聞無關。（資料照）

台北市長蔣萬安拍板「育兒減少工時計畫」，從今年三月一日開始，家中有十二歲以下孩子的家長，可每日彈性減少一小時工時，市府將補助減少工時所對應薪資的八成。商總理事長許舒博建議，政策應採鼓勵性質而非強迫。還有民眾直指，補助總額少，還有繁瑣行政流程與申請作業，根本是喊爽的騙票政策。

商總：政策應鼓勵非強迫

許舒博提出三點建議，首先是考量企業規模跟人力調度能力不同，政策應爲鼓勵性質，不該強迫。再者，考量每個員工工作性質不一樣，有些職位可能無法適用，應由勞資自行協商。

請繼續往下閱讀...

最後是友善育兒措施是否研擬「薪資上限」規定？若是薪資高的職務，也都讓政府買單嗎？舉例而言，鴻海創辦人郭台銘也有十二歲以下的孩子，是「要怎麼補助？」

許舒博總結，市府可以鼓勵企業支持友善育兒措施，並給予定額補貼，而非直接補助員工的時薪八成，也呼籲態度應是鼓勵勞資協商，而非製造勞資對立。

也有民眾計算發現，依員工每天減少一小時工時、薪資不減市府補助八十％薪資，每人最多一．五萬元、得連續實施三個月等規定，只要員工薪水五．五萬元，三個月就會摸到補助天花板，但公司要自付廿％，加上麻煩的行政流程與申請作業，補助總額還只有十萬，大公司不適用之外，對小公司吸引力也是零。

另名民眾說，從工時著手立意良善，但喊話三月上路，細看相關資格，要先調出所有員工戶籍，再確認他們子女的年歲，且還沒有給出「確有親自接送需求」的定義，爺爺奶奶可以接的到底算不算？有上安親班代接的到底算不算？作法有點蠢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法