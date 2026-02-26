北市推育兒減少工時 新北、桃、南、高不跟／減少1小時工資由市府補助8成 台中：審慎研議

台北市將推動「育兒減少工時計畫」，新北市府表示，粗估需花費七十八億元預算，不會跟進。圖為幼兒園學童上課情形。（資料照）

台北市長蔣萬安昨宣布，今年三月一日起，台北市推動「育兒減少工時」試辦計劃，凡登記設立在台北市事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、有十二歲以下子女並確有親自接送需求的家長，企業在不減薪情況下，讓家長每天減少一小時工時，減少的工資由市府提供八成補助。北市勞動局表示，今年試辦計劃到十月份，每名員工補助上限一萬五千元，單一企業補助上限十萬元。

新北估每年預算增78億

五個直轄市中，新北、桃園、台南及高雄已表明不會跟進，台中則說將審慎研議。新北市勞工局說明，粗估若比照辦理，新北每年所需預算約七十八億元，目前暫不跟進。

3月起試辦到10月

蔣萬安表示，政策核心有三關鍵，第一借鑒國際，勞動局研究韓國光州試辦育兒彈性工時經驗，成果確實有感，依台北狀況調整成適合模式；第二，每天減少一小時工時，且讓員工選擇是在上班或下班時間，要讓爸媽不再為趕接孩子而焦慮。第三，不增加企業負擔，與企業攜手留住優秀人才。這是全國首創措施，北市推動育兒友善職場，不只給津貼或補助，而是給予時間。

北市勞動局指出，凡登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設於北市、有十二歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時措施且薪資不減，即可提出補助申請，申請期間為三月一日至六月卅日止。

北市勞動局勞資關係科長楊倍瑜表示，企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施十日，且至少三個月，合計實施時數至少卅小時，才符合領取補助資格。

她說，補助金額是根據主計總處公布的工商服務業受僱員工經常性薪資試算，平均薪資為四萬七八三七元，換算時薪約兩百元，以市府補助八成一六〇元換算，補助上限一萬五千元可補助九十三小時，以領滿一萬五千元補助來看，企業只需負擔三七五〇元。

