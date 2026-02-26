數A被評題目難 5標卻全升 大考中心：難題更難 易題更易

大學學測今年共有12萬1535人報名，較上學年度增加354人。（資料照）

一一五學年度大學學測昨揭曉成績，同時公布各科五標，其中數A題目被評較難，但五標提升一至二級分，而數B題目被認為符合課綱，五標卻皆略降一級分。大考中心分析，五標是呈現所有考生的相對表現，數A難題更難但易題更易，而數B特有題考生表現不佳是主要影響因素；總體而言，各科近三年五標接近，大致仍維持穩定。

5.6萬人選考6科 近3年持續增加

今年共有十二萬一五三五人報名，較上學年度增加三五四人；英文及國文是選考人數最多的科目，而數B、社會考科選考人數與百分比皆創近年新高。選考六科的人數逾五．六萬最多，比例達四十六．〇九％，近三年呈現持續增加趨勢。

整體來看，各科近三學年度五標接近，維持穩定，但今年數A考後被外界評論題目較難，不過五標與去年相比，頂標、前標、後標、底標皆略升一級分，均標上升二級分。大考中心副主任黃璀娟說明，五標級分是看所有考生的相對表現，從今年級分人數百分比分布圖來看，鑑別度較以往更好，分數達六級分以上的中高分群人數較去年多。大考中心主任張新仁補充，外界較著重在探討難題，不過難的題目雖然變難，但容易的題目也變更容易。

至於數B，考後被認為今年題目回歸課綱內容，對修習數B考生有利，但五標揭曉卻全數略降一級分。黃璀娟提到，今年數B特有題與去年題數相同，共有三題，內容分別是第四題的經緯線、第十一題的圓錐截痕、第十七題的單點透視法，實際考完發現，今年考生得分沒原先預期高，顯示這些題目對數B考生仍難，儘管最前面的考生還是考很好，但整體分數級距受到影響。

