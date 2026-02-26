學測公布成績！台大、陽明醫門檻59級分 採計數學科系估降1級分／報考社會增4089人 採計數B、社會科系估降1~2級分

115學年度學測補教預估熱門科系門檻

大學學測成績公布，補教分析，今年落點可直接參考前二年的分數，不過因數B分數普遍下降，且社會報考人數增逾四〇〇〇人拉高分數，故社會組若有採計到數B、社會者，落點可能下降一至二級分。此外，以五標變化來看，僅數A數B有明顯變動，因此，採計數學的科系自然組升一級分，社會組則降一級分。

5標僅數A數B有明顯變動

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪指出，從大考中心公布的「單科累積人數」、「組合累積人數」二個項目可以觀察到，與過往二年都相仿，以採計國英數A自等四科的組合人數，在五十一、五十二級分區間為例，累計人數與前二年接近，估清華動力機械五十二級分、陽明交大機械五十一級分應不變。

在醫學相關科系方面，劉駿豪指出，台大醫學、陽明醫學醫師組四科門檻五十九級分；成大、北醫、長庚等頂尖醫學系門檻估五十八至五十九級分；另國立牙醫門檻五十九級分、私立牙醫五十七級分；自費醫學系門檻則估五十六級分。

台大資工門檻估44級分

二類組部分，採計英數A自等三科的台大資工門檻估四十四級分、台大機械估四十一級分、清大電機乙估四十三級分、中央電機估四十一級分、中字輩採計三科電機系門檻估四十至四十一級分。此外，採計國英數A自等四科的台成清交二類組科系門檻估四十九級分、中字輩大學則估四十七級分。

台大法律財法組估57級分

今年數B考試人數增二〇一五人、社會考試人數增四〇八九人，對落點也帶來影響。劉駿豪分析，去年僅有四個醫牙科系採計社會科，今年增加到七個，推測目標醫學系的考生報考社會科人數增加，拉高整體分數，但這些考生實務上不會填社會組科系，所以社會組有採計數B、社會的科系，可往下估一至二級分，如台大法律財法組去年估五十八級分，今年可估五十七級分。

半導體、AI相關科系級分提升

勝選學習顧問專家李振瑋則表示，未來工作跟半導體與AI相關者，在去年申請、分科都有明顯級分提升，除了本來分數就是工學院之冠的電機資工外，近年分數顯著提升的還有材料、化工、機械、光電、純物理、純化學、應用數學等。

115學年度學測五標表

大學學測成績公布，補教分析，以五標變化來看，僅數A數B有明顯變動，因此，採計數學的科系自然組升一級分，社會組則降一級分。（資料照）

