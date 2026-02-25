龍潭魯冰花季明開鑼 日賞花夜賞燈

龍潭區公所邀請龍元宮與南天宮打造兼具美感與互動體驗的元宵燈會。（記者李容萍攝）

桃園市政府客家事務局、龍潭區公所二月廿六日至三月八日合辦「二〇二六魯冰花季暨龍潭元宵藝術燈會展覽」，串聯大北坑、台灣客家茶文化館、龍潭大池，白天於大北坑與客茶館花區參加擂茶、奉茶、手作、搗粢粑、天穿日五色粄體驗、文化導覽、音樂表演、主題市集及闖關遊戲，夜晚可順遊龍潭大池燈會，白天賞花、夜晚賞燈一次滿足。

客家局長范姜泰基表示，今年魯冰花田共種植十二公頃，目前大北坑花況因日照較充足，已有魯冰花綻放，預估近日盛開；客茶館因氣候因素，開花期程較慢，預估二二八連假後花況漸入佳境。系列活動廿七日結合迎古董、廿八日接財神及三月八日天穿日等三大客家民俗節慶，透過熱鬧踩街、民俗體驗和祭儀文化，展現客家族群迎新納福與敬天愛地的文化特色，同時呼應魯冰花凋謝後回歸土地、滋養茶樹，讓環境生生不息的永續價值。

請繼續往下閱讀...

龍潭區長鄧昱綵說，今年龍潭大池燈會以「龍馬精神」為主題，結合地方信仰文化，邀請龍元宮與南天宮規劃「在地特色燈區」、「在地參與燈區」及「互動燈區」，打造兼具美感與互動體驗的元宵燈會。

龍潭警分局針對大北坑魯冰花觀賞區假日人潮眾多，採單循環方式管制，請汽機車交通工具遵行單向通行，沿途均不提供停車位，另活動期間假日提供接駁車服務，民眾可搭乘公路客運至龍潭運動公園站或楊梅區的楊梅火車站後站，即可搭乘接駁車前往大北坑主會場，另可於主會場轉乘接駁車至客茶館及龍潭大池燈會展區。

2026桃園魯冰花季於2月26日至3月8日登場，龍潭大北坑魯冰花田呈現金黃色花海。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法