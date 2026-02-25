桃園燈會今晚登場 草編飛馬超萌

桃園燈會馬力食足主題燈區有桃喜馬車、桃園特色蔬果，讓現場頓時變童話世界。（農業局提供）

「馬力食足」農業主題燈區 打造童話馬車 盛載甜柿、鮮筍、蔬果

「二〇二六桃園燈會—飛馬耀桃園」高十三公尺的主燈今晚六點點燈，市府農業局於三民公園燈區會稽河濱公園，結合農藝美學與永續精神，量身打造三公尺高、十八公尺寬的「馬力食足」農業主題燈區，包含獨角飛馬、桃喜馬車、桃園特色蔬果等三大主軸，運用環保農廢稻草編織而成，預期吸引遊客目光。

燈會主燈13米高 持續展至3月8日

農業局長陳冠義說，打造如童話仙境般的「馬力食足」特色燈區，取其動力十足的諧音，作品以一身潔白夢幻、昂首振翅的獨角飛馬為主角，代表桃園農業不畏挑戰、持續突破的強勁動能，飛馬後方拉拉山水蜜桃為造型靈感的桃喜馬車，盛載著各式桃園特色蔬果，有象徵節節高升的鮮筍、事事如意的甜柿等，呈現五穀豐登、物產豐饒的榮景。

陳冠義表示，「馬力食足」燈區整體巧思布置還有金黃稻穗，象徵桃園魚米之鄉特色，並融入彩色海芋、繡球花海等在地元素，二月廿五日至三月八日點燈，平日時段晚上六點至九點卅分、假日晚上六點至十點放光彩。

土地公文化館 連3週末活動滿檔

此外，桃園市土地公文化館慶祝九週年館慶，於三月廿日（農曆二月初二）土地公誕辰前夕，二月廿七日起連續三個週末於館內舉辦系列活動，二月廿七日至三月一日、三月六日至八日館舍延長開館至晚上八點，廟埕同步夜間展演，包括幻彩廟埕燈光秀、火舞、扯鈴特技舞龍、花式拋瓶、光圈舞者及花式陀螺。

土地公文化館三月十四、十五日重頭戲「伴你九久—土地公．做牙趴」，安排桃園社區大學酬神歌仔戲、泰興樂掌中藝術團等酬神祝壽表演，另有土地公捏麵人、歌仔戲體驗工作坊、傳統科儀三獻禮、擲筊求壽龜，以及鄰里搗麻糬、虎爺毛線畫與布袋戲體驗工作坊，適合親子共遊。

桃園燈會馬力食足主題燈區有獨角飛馬，讓現場頓時變童話世界。（農業局提供）

