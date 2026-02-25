苗栗桐花婚禮徵36對新人 3/2 起報名

2026苗栗客家桐花婚禮將於4月26日登場，3月2日上午10點起開放網路報名，限額36對（苗栗組20對、全國組16對）。（記者彭健禮攝）

「二〇二六苗栗客家桐花婚禮」將於四月廿六日在西湖渡假村浪漫登場，三月二日上午十點起開放網路報名，限額卅六對新人（苗栗組廿對、全國組十六對），額滿為止；同日同步受理「單身聯誼活動小旅行」報名，邀請四十名單身男女在桐花盛開時節展開春日浪漫旅程。

浪漫聯誼小旅行 邀40單身男女同遊

苗栗縣政府結合觀光與客庄文化，持續舉辦桐花婚禮，今年邁入第廿一年，已促成一千四百三十對新人在桐花樹下締結良緣，成為全國指標性的集團結婚活動。縣長鍾東錦表示，活動融合客家人文與自然景觀意象，歷年報名踴躍、屢屢秒殺，期盼新人把握機會，在山城見證幸福時刻。

請繼續往下閱讀...

文觀局長林彥甫指出，今年主題為「幸福桐話」，象徵新人在桐花祝福下攜手展開人生新篇章。縣府昨天辦宣傳活動，也特別邀請六對曾參與婚禮且已成家的夫妻「回娘家」分享故事，展現愛情從承諾走向家庭的延續。

苗縣府也為新人準備價值二萬四千五百一十三元的「幸福六禮」，包括新婚對戒、喜餅禮盒、新婚電鍋、金牌啤酒與婚嫁囍米、手工蠶絲被，以及西湖渡假村平日雙人住宿券（含Rail Bike套票），象徵「你是我一生」的美好寓意。

此外，四月十九日將舉辦單身聯誼小旅行，結合在地景點、互動遊戲與文化體驗，讓參加者在雪白花海與客庄風情中自然交流，為自己開啟一段嶄新緣分。相關詳情可至「苗栗客家桐花婚禮暨單身聯誼活動」臉書專頁查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法