擲筊博休旅車 高雄五甲關帝廟吸上萬人

五甲關帝廟推出市值八十萬元油電休旅車。（記者陳文嬋攝）

還有120斤龜王、1.2萬元紅包 摸彩筆電、液晶電視 目前近200人擲出6聖杯

金價持續創高，元宵乞金龜正夯，高雄市多間廟宇砸重金回饋地方，推出擲筊博八十萬元休旅車、大龜王送一兩小金龜達七十多萬元，上萬人潮擲筊試手氣破紀錄，近二百人擲出六聖杯，二二八連假可望再創新高。

最大獎是五甲關帝廟推出的市值八十萬元油電休旅車，廟方還另外推出數百個獎項，還有一二〇斤龜王加碼一萬二千元紅包，也能摸彩筆記型電腦、五十五吋液晶電視等，「天選之人」有機會獨得三大獎，已有一萬多人參與擲筊比賽，近二百人擲出六聖杯。

五甲龍成宮 3688斤大龜王加贈小金龜

高雄最大媽祖廟五甲龍成宮推出三六八八斤大龜王，加贈一兩重小金龜，市值高達七十多萬元，還有金項鍊、金戒指等，吸引近萬人擲筊試手氣，已有二百多人擲出五聖杯；鳳山文衡殿也推出二兩四錢重「金關帝」市值五十萬元，還有金關帝項鍊、金關帝項鍊，今年吸引二千多人擲筊，近四百人擲出三聖杯。

意誠堂關帝廟 大龜王金釵市值近30萬

此外，意誠堂關帝廟除了打造一四〇萬元大龜王賑濟外，今年再砸重金三百多萬元，推出一兩重的大龜王金釵，市值近三十萬元，還有金關帝、金雞王、金龜王、小金龜王、金項鍊、金戒指等；主委洪榮豊表示，往年斥資二百萬元，今年金價飆漲砸重金，今天大龜王遊巡踩街祈福後，明後二天舉辦擲筊大賽。

此外，美濃是南台灣客家文化的重鎮，「字紙祭」不僅是美濃最具代表性的祭典，更是客家人「敬字惜紙」精神的縮影，「美濃字紙祭」將於二月下旬起跑。美濃區長謝鶴琳表示，今天將舉辦最受矚目的「送聖蹟」儀式，祭祀與請神古禮完成後，隊伍將步行至極具歷史意義的「美濃舊橋」進行開壇，祈求上蒼庇佑美濃子弟才思敏捷、學業有成。

五甲關帝廟吸引萬人擲筊博油電休旅車。（記者陳文嬋攝）

