巨無霸、彩色番茄 九如農會9月供種植

巨無霸番茄如同一個成人巴掌大。（記者葉永騫攝）

好大的番茄，比一個手掌還大，口感甜又好吃，而且抗病毒強，被稱為巨無霸番茄，還有一種彩色番茄，外觀有綠、紫、紅等不同的顏色，這是新品種的試種番茄，九如鄉農會總幹事龔泰文試種了十餘種的番茄，希望找出適合台灣種植的新品種，預計今年秋季巨無霸、彩色番茄就能提供種子讓農民種植。

龔泰文表示，市面上常見的番茄有黑葉、桃太郎、聖女、牛番茄、橙蜜等品種，其中黑葉是大顆品種中最受歡迎，但近年來卻飽受病毒和病蟲害的侵襲，產量下滑，讓農民相當頭痛，因此他利用聖女和牛番茄進行雜交和品種改良，種出了巨無霸番茄，不但抗病毒強，口感佳且有特殊的風味，吃過的人反映相當好，已有不少農民詢問希望推廣種植。

請繼續往下閱讀...

另外，他也利用外國種的番茄進行品種改良，種出了紫色的番茄，外觀可愛，不過紫色時成熟度不夠，會有澀味，必須由紫轉變成紅色時才是真正成熟，而成熟後的外表則呈現紫色、紅色和綠色交雜的彩色番茄，味道甜、爽口，今年可以取到種子開始育苗，預計九月就能提供農民種植。

紫色的番茄顏色少見。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法