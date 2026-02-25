台灣燈會在嘉義 16燈區12必看亮點

「點亮嘉義」展區昨傍晚試燈，鳳梨燈令人驚艷。（記者蔡宗勳攝）

3/3到15日規劃免費接駁 串聯高鐵、台鐵嘉義站與主要轉運點

周邊7處停車場 提供逾萬車位

「二〇二六台灣燈會」展期將從三月三日到三月十五日，嘉義縣政府昨公布十六個在地燈區、十二大必看亮點及完整交通接駁規劃，為疏解參觀車流、人潮，在燈區周邊設置七處大型免費停車場，可提供逾一萬個車位，並串聯高鐵嘉義站、台鐵嘉義站與各主要轉運點，提供免費接駁服務。

請繼續往下閱讀...

紙風車和多個國內外團體演出

縣長翁章梁說，今年台灣燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為核心主題，透過十六個縣府主題燈區，呈現嘉義在農工、科技的發展，邀請紙風車劇團、明華園戲劇總團及法國飛天白馬秀、愛爾蘭踢踏舞、日本京都橘高校吹奏樂部一二一期校友樂團等國際團體演出。

十二大必看亮點包括二十一公尺高主燈「光沐—世界的阿里山」聲光展演、大阪世博TECH WORLD館、超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區、燈會大遊行盛典、開燈煙火秀與無人機光影展演等，還設有傳統美食市集，遊客可品嚐嘉義美食。

看無人機展演、嚐嘉義美食

縣府建設處長郭良江表示，免費停車場及提供接駁服務依平假日與重點活動時段進行人車分流管制，確保交通順暢；民眾可透過台灣燈會官網設置的交通即時資訊平台，查詢當下停車場剩餘車位、接駁車排隊情形、接駁動線及交通管制等資訊。

農業主題燈區 首次試點燈

台灣燈會農業主題燈區的「生命之源」、「農村再生」及「嘉義優鮮」燈區，昨晚進行全區首次試點燈，翁章梁說，農業燈區是一場關於嘉義農業未來的展演，透過燈光藝術說故事，讓民眾看見嘉義如何從產地出發，結合科技、品牌與人才，將農業價值推向世界舞台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法