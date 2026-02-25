為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林公立學校換裝LED燈 年底完成

    2026/02/25 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    斗六鎮東國小在科技公司經費支持下陸續汰換老舊燈管，改裝LED燈具。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府挹注斗六國中辦理「採用高效率光源自願減量專案」，全面汰換教室內老舊照明設備，改裝LED燈具，一年節電一萬七千多度，減少約八噸溫室氣體排放。縣府指出，將以斗六國中做示範，擴大推動校園節能減碳工作，已獲科技公司等企業支持，預計今年底前全縣公立學校全部汰換完成。

    老舊燈具照明效果不佳、易故障、耗電，縣府計畫處長李明岳指出，斗六國中全面汰換老舊照明設備，改用高效率LED燈具，不但大幅降低用電量，也讓教室照明更明亮、舒適，能有效減輕眼睛負擔，提升學習專注力。

    李明岳表示，縣府也媒合企業ESG資源，捐助經費協助學校汰換校園傳統燈管，目前已有多家企業加入，有多所學校已陸續升級節能照明，像麥寮興華已更換完畢，另斗六鎮東國小汰換中，預計年底全縣一八〇多所公立學校都可汰換完成。

    縣長張麗善指出，推動淨零不能只做單點示範，是要打造一套能在全縣複製推廣的行動模式，從校園扎根，讓孩子從小建立節能減碳觀念，這次專案兼顧節能與健康，不只為地球減碳，也同步改善學生的學習與視力環境替學童打造更優質的學習環境。

