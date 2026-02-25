雲林馬鳴山3/3「吃飯擔」 烤鱷魚上桌

馬鳴山鎮安宮五年千歲「吃飯擔」3月3日登場，廟方邀請全國鄉親一同來呷平安。（記者李文德攝）

國內元宵節重要民俗廟會活動之一，「馬鳴山鎮安宮五年千歲元宵遶境吃飯擔」，三月三日將在東勢媽祖埔、褒忠六塊寮交界處登場。廟方表示，輪值兩村落十五年一會，以「作伙來雙迎」為主軸，四百多戶村民已備好油飯、烤豬等佳餚，歡迎大家來呷平安。

400多戶村民備佳餚 估上萬人來呷平安

鎮安宮主委章金樹表示，鎮安宮轄區橫跨褒忠、東勢鄉，分為五股十四庄，包括主普股、主會股、主壇股、主醮股、三官首股輪值，今年由主會股東勢月眉村媽祖埔聚落及褒忠馬鳴村六塊厝聚落舉辦，以往由兩聚落各別辦理，今年選定兩村交界靠近東西向快速道路高架橋下舉辦，象徵兩地合作共榮。

章金樹指出，元宵節當天上午十一點起在活動會場有精彩表演、五年千歲王爺及戶外影展及扛飯擔體驗活動，預計下午兩點待遶境隊伍進場後鳴砲開動，預估有上萬人一同享用大地平安餐。

輪值的月眉村長張見文、馬鳴村長許文禎說，兩村約四百多戶村民以最高規格待客，當天備有油飯、炒米粉、烤大豬、烤鱷魚等豐富料理，歡迎全國鄉親一同來呷平安。

雲林縣副縣長陳璧君表示，「吃飯擔」已登錄縣定無形民俗文化資產，與「北天燈」、「南蜂炮」並列台灣三大元宵民俗廟會活動，此傳統延續百餘年，鎮安宮「馬鳴山五年千歲大科」已登錄為國家重要民俗，未來會持續向中央爭取，將吃飯擔同樣列入，讓民眾更了解地方習俗。

