北基小提燈 現代「變形金剛」尬傳統「飛天馬」

台北市府今年首度與變形金剛IP合作，推出「柯博文」小提燈。 （記者孫唯容攝）

新年假期結束，即將迎來元宵，各縣市政府為應景皆設計發放提燈，讓民眾體驗過節氣氛。台北市政府今年首度與變形金剛IP合作，推出「柯博文」小提燈，限量發送十萬盞。基隆市政府與市議會則各設計一款提燈供民眾索取。基隆市府以經典「飛天馬」為主題，與今年生肖相呼應；市議會提燈則是立體旋轉木馬，現已陸續發送至幼兒園、各市議員和里辦公室，讓小朋友這週就能製作提燈。

基市府飛天馬限量500個 議會送旋轉木馬

基隆市府飛天馬提燈自二月廿七日至三月三日元宵節期間，即可在基隆市旅遊服務中心領取，不過民眾需追蹤「基隆市文化觀光局FB粉絲專頁」並按讚分享活動貼文就可索取，限量五百個。基隆市府採取保守策略，設計傳統飛天馬，呈現生肖以及孩子充滿希望的意象。基隆市副市長邱佩琳表示，今年飛天馬提燈童話感十足，搭配彩虹色系、翅膀與星星元素，也帶有正面意象。不過風格與以往常見提燈相似，並不亮眼。基隆市議會的元宵提燈造型是「旋轉木馬」，圖像融入基隆風景、地標或名產，讓小朋友組裝提燈過程可以看見基隆特色。

柯博文小提燈10萬盞 3月1至3日發放

台北市發放小提燈時間較晚，三月一日才開始，至三月三日結束。但若想領取變形金剛提燈，領取形式與地點都方便，不需登入社群帳號等手續，領取地點也多元，燈會雙展區以及十二行政區指定地點皆有發放，每人限領一盞。雖北市提燈具現代感也相對新鮮，但看不出與元宵或是台北市的關聯，略顯可惜。

基隆市府今年製作「飛天馬」小提燈，限量五百個。（記者盧賢秀攝）

