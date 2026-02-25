《台北燈節西門展區》好突兀 泡泡瑪特與宮廟燈組同區位

西門展區星星人燈組正對面是台北天后宮的祈福光橋，兩者風格形成對比。 （記者孫唯容攝）

二〇二六台北燈節今晚正式登場，一路展演至三月十五日，首創「雙展區、雙IP」模式，西門展區、花博展區分別以泡泡瑪特的Baby Molly，以及變形金剛的柯博文設置主燈，別於過去以生肖為主的形式，帶給民眾新鮮感。但記者昨實地走訪西門展區，充斥潮流感的泡泡瑪特燈組與傳統宮廟燈組設計放在同一區位，略顯突兀。今年燈會全面禁菸，不過走到禁菸範圍末端，標語數量不足，讓民眾不易確認禁菸範圍。

根據記者實地走訪，整體西門展區主打泡泡瑪特的六大IP，相關燈飾主要匯聚在西門捷運一號、六號出口周邊，八公尺高的Baby Molly主燈位在西門紅樓廣場前，以展開雙臂的俏皮形態迎接民眾，走到一號出口周邊，可以沿途欣賞LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA、DIMOO的超萌燈組，星星人燈組則是坐落在六號出口上方仰望星空，展現潮流、可愛氛圍，不過正對面卻是台北天后宮的祈福光橋，兩者風格形成對比，一方面展現出台北的多元性，但衝突感仍略顯強烈。

風格不一、有作品告示牌遭破壞 小提燈領取標註不符

其餘的大型燈組坐落在中華路一段，該路段匯集各宮廟、企業設計燈組，及兩組熊讚燈飾，風格不一，有標示作品的告示牌已遭破壞。走進中山堂園區可見各組別競賽燈區，以及今年燈節的小提燈領取處，官網明確標註二號服務台領取，不過一到現場卻變成一號，經詢問現場工作人員才說將改正。

民眾張先生提前來探點，發現小提燈領處跟官網上有差異，感到疑惑，而本次燈節與過往不同，以大型IP為主題，一定會與亮燈後的LABUBU合影。民眾林小姐表示，個人認為潮流感不足，除泡泡瑪特，其餘燈組亮點普通。

本屆燈會全面禁菸，「西門展區」禁菸範圍東至延平南路、南至長沙街二段、西至西寧南路、北至開封街二段所圍之區域，含人行道、騎樓、巷弄、孝字號天橋上方路面，禁菸時間為燈組亮燈的週一至週五的晚間五點至十點，以及二月廿七日及週六、週日的下午兩點至晚間十點。有範圍與時段性禁菸規範讓民眾不易遵循。

西門展區主燈為八公尺高的Baby Molly，以展開雙臂的俏皮形態迎接民眾。 （記者孫唯容攝）

